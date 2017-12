Gasca Zurli intr-un spectacol special de Craciun la Bucuresti Mall

Comunicat de presa

Gasca Zurli invita copiii sa descopere o lume de basm in cadrul unui spectacol festiv, pe 17 decembrie, incepand cu ora 18:00, la Bucuresti Mall, langa fantana (nivel -1).

Piticii voiosi si parintii voinici se vor bucura de o seara plina de povesti fermecate, muzica si dansuri animate, in spiritul Craciunului.

Dupa spectacol, intre orele 19:00 si 20:00, Gasca Zurli va sustine o sesiune speciala de autografe.

Despre Bucuresti Mall:

Bucuresti Mall este primul centru comercial modern de tip shopping mall din Romania, deschis in septembrie 1999. inca de la lansare, Bucuresti Mall a redefinit experientele urbane ale publicului si a deschis noi drumuri in materie de moda si entertainment.

Recent, Bucuresti Mall a trecut printr-un amplu proces de renovare si modernizare, prin care si-a reconfigurat spatiile si a implementat un design atractiv si modern atat in interior, cat si la exterior, pentru a ramane una dintre destinatiile de shopping preferate ale bucurestenilor. Centrul isi surprinde in continuare clientele fashioniste printr-un mix de branduri: unele consacrate, altele, in ton cu ultimele tendinte, la care se adauga cele care pot fi gasite in mod exclusiv in acest centru comercial.

In prezent, mall-ul gazduieste cafenele moderne, magazine elegante, o zona de food court pentru toate gusturile si cinematograf. Holloywood Multiplex continua sa ofere clientilor experiente in premiera, asa cum a facut-o de la infiintarea sa, in 2000, in 10 sali moderne ti echipate cu cea mai noua tehnologie.

De asemenea, evenimentele organizate periodic in mall atrag de la fashionistas pana la cinefili si familii cu copii, cu promisiunea ca toti vor trai experienta completa de shopping, distractie si socializare.