In ianuarie 2018 se lanseaza prima conferinta din programul scoala pentru cuplu

Comunicat de presa



Mind Education Health in colaborare Brand Studio lanseaza Trai in doi, prima conferinta din programul complex scoala pentru cuplu. Conferinta va avea loc pe 27 ianuarie 2018 si este sustinuta de Domnica Petrovai, psiholog clinician si psihoterapeut cu o experienta de peste 20 de ani in consilierea si psihoterapia familiei si a cuplului, fondator al Mind Education Health si al scolii pentru Cuplu.

In contextul provocarilor cu care se confrunta societatea moderna – singuratate, relatii nepotrivite – dar si a ratei tot mai mari a divorturilor inregistrate in ultimii ani -, conferinta Trai in doi isi propune sustinerea si cultivarea relatiilor de cuplu sanatoase, armonioase si fericite.

Conferinta se adreseaza tuturor celor care sunt intr-o relatie de cuplu, cât si celor care sunt singuri si isi cauta jumatatea. Celor care isi doresc o relatie sanatoasa si armonioasa, celor care vor sa iubeasca si sa se simta iubiti. Celor care vor sa invete cum sa depaseasca momentele de criza din relatie si sa se redescopere, sa regaseasca pasiunea si fericirea vietii in doi.

Trai in doi aduce in prim plan cunoasterea etapelor relatiei de cuplu, depasirea momentelor dificile si bucuria vietii alaturi de partener. Domnica Petrovai va discuta despre:

Cum construim si mentinem increderea si siguranta in cuplu

Depasirea momentelor de criza in cuplu

Recunoasterea si acceptarea propriilor vulnerabilitati

Reconcilierea diferentelor si incompatibilitatilor in cuplu

Cum iubeste barbatul si cum iubeste femeia – valorificarea diferentelor de gen in cuplu

Cum treci peste singuratate si cum te pregatesti pentru o relatie romantica

Iubirea matura dincolo de mituri, fantezii si dependenta

Detalii si inscrieri gasiti pe acest link.