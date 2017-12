Hornbach intampina sarbatorile de iarna cu evenimente dedicate copiilor

Comunicat de presa

Cu ocazia sarbatorilor de iarna, Hornbach, unul dintre principalii retaileri locali de materiale de constructii i gradinarit, organizeaza evenimente pentru cei mici. Astfel, copiii sunt asteptati sa-l cunoasca pe Mos Craciun si sa-si testeze creativitatea in cadrul atelierelor de creatie special pregatite de reprezentantii companiei.

Si in acest an, Hornbach le scurteaza micutilor lungul timp de asteptare pana la Craciun si, prin actiuni potrivite copiilor, aduce in magazine atmosfera de sarbatoare. in luna decembrie, cei mici sunt invitati sa ia parte la o serie de evenimente menite sa aduca bucuria sarbatorilor de iarna mai aproape. Astfel, parintii sunt asteptati sa-si faca cumparaturile de sarbatori in timp ce micutii vor participa la actiuni dedicate.

„Ca in fiecare an, aducem spiritul sarbatorilor de iarna in toate magazinele Hornbach unde atat cei mici, cat si cei mari sunt asteptati sa se bucure de magia acestui sezon. Pe langa amenajarea spatiilor cu decoratiuni specifice, pregatim o varietate de evenimente dedicate celor mici prin care ii incurajam sa-si testeze creativitatea in cele mai inedite moduri”, a declarat Mugurel Horia-Rusu, Director General al Hornbach.

Continuand traditia anilor trecuti, Hornbach il aduce pe Mos Craciun in magazine pentru a-i cunoaste pe cei mici. Venirea lui Mos Craciun in magazinele Hornbach este anuntata pentru data de 16 decembrie cand micutii vor fi intampinati cu numeroase surprize. Copiii vor putea sta de vorba cu el i, mai mult de atat, se vor putea bucura de micile daruri pe care acesta le-a pregatit cu ocazia vizitei sale.

Ateliere creative pentru copii

Si in acest an, Hornbach ii asteapta pe copii sa ia parte la atelierele creative, care sa intregeasca bucuria sarbatorilor. Cei mici vor putea crea decoratiuni pe care sa le agate cu mandrie in bradul de Craciun sau felicitari pe care sa le daruiasca celor dragi.

„Ne bucuram sa putem oferi copiilor ocazia de a se bucura intr-un mod constructiv de atmosfera Sarbatorilor de iarna. Atelierele pe care le-am pregatit vor avea atat un rol recreativ, cat si unul educativ. Copiii se vor familiariza cu diverse tehnici de lucru si materiale, vor dobandi incredere in fortele proprii si isi vor dezvolta abilitatile practice si creative”, a adaugat Mugurel Horia-Rusu, Director General al Hornbach.

In cadrul atelierelor creative, cei mici sunt invitati sa-si foloseasa imaginatia pentru a realiza decoratiuni cu ajutorul materialelor puse la dispozitie de Hornbach. Pe 16 decembrie, copiii vor putea realiza braduti si coronite decorative in cadrul atelierelor dedicate. Seria de ateliere continua si in 2018, astfel, pe 13 ianuarie cei mici sunt asteptati sa creeze decoratiuni din lemn, iar pe 27 ianuarie pot lua parte la atelierele unde vor realiza calendare aniversare pentru familie.

Ateliere de creatie vor avea loc intre orele 10:00 si 17:00 in spatiile dedicate din departamentele de gradina ale magazinelor Hornbach si sunt gratuite. Mai multe detalii se gasesc pe www.hornbach.ro.