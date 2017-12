DECATHLON deschide primul magazin din Piatra Neamt si al saselea din zona Moldovei, la doar doua zile de la inaugurarea de la B

Comunicat de presa

Decathlon, cel mai important retailer european de articole sportive, deschide in data de 14 decembrie 2017 primul magazin din Piatra Neamt, in incinta Galeria Piatra Neamt, amplasat pe Strada Plaiesului, nr. 2. Inaugurarea are loc la doar doua zile dupa deschiderea magazinului de la Buzau. Astfel, compania isi consolideaza pozitia la nivel national, ajungand la o retea de 22 de centre de desfacere, dar si regional, acesta fiind cel de-al saselea spatiu din Moldova.

Al saselea magazin al retailerului din zona Moldovei si al 22-lea din tara, centrul Decathlon din Piatra Neamt are o suprafata de circa 800 m2 si corespunde celor mai inalte standarde de proiectare si siguranta in domeniul retail-ului sportiv. Suma totala investita in lucrarile de proiectare si amenajare a noului spatiu se ridica la peste 650,000 Euro.

“Pentru Decathlon anul 2017 a fost unul intens, cu multe mize si investitii facute, care sa ne asigure rezultate remarcabile pe termen mediu si lung. Sfarsitul de an reprezinta o incununare a tuturor activitatilor de dezvoltare din ultima perioada, datorita celor doua deschideri de la Piatra Neamt si Buzau, in mai putin de o saptamana. Prin prezenta noastra in regiunea Moldovei avem grija sa luam pulsul pietei si sa ne conectam la necesitatile si preferintele utilizatorilor nostri din aceasta regiune a tarii. Astfel, am sesizat la Piatra Neamt o cerere tot mai crescuta pentru produsele pe care le comercializam, iar pentru primul an estimam circa 100,000 de vizite. Prin noul centru Decathlon, ultimul inaugurat in acest an, ne propunem sa oferim o gama variata de produse, la cele mai mici preturi, atat pentru sportivii de performanta, cat si pentru amatori si toti iubitorii de sport”, a declarat Alex Domsa, Director de Expansiune, Decathlon Romania.

In noul magazin din Piatra Neamt sunt disponibile circa 5,000 de articole si echipamente, necesare practicarii a peste 50 de sporturi, printre care fitness, alergare, sporturi de echipa, tenis, vanatoare, pescuit, echitatie, ciclism, role, schi sau drumetie montana.

Articolele sunt concepute pentru toate nivelurile de performanta, inclusiv pentru sportivii amatori si se deosebesc prin calitate, fiabilitate tehnica, diversitate, creativitate si inovatie in domeniul sportului. Acestea au o garantie de minim doi ani si un pret accesibil tuturor categoriilor de utilizatori.

“Implicarea Decathlon in Piatra Neamt a inceput inca de dinaintea deschiderii magazinului, prin actiunile si competitiile sportive interactive si dinamice, pregatite pentru toti locuitorii orasului. Astfel, weekendul trecut, toti admiratorii de sport au participat gratuit la activitatile Decathlon, si-au pus la incercare spiritul competitiv si au testat produsele noastre. Iar odata cu inaugurarea centrului Decathlon, cei 15 coechipieri prezenti in magazin vor avea grija sa le ofere tuturor nemtenilor sfaturi privind sportul preferat si alegerea celor mai potrivite articole, la cel mai mic pret”, a afirmat Mihai Ilie, Director de magazin, Decathlon Piatra Neamt.

In weekendul dinaintea deschiderii, in zilele de 9 si 10 decembrie, retailerul a provocat nemtenii cu diverse activitati si competitii sportive, organizate in interiorul Galeria Neamt. Peste 600 de persoane au participat gratuit in cele doua zile de eveniment si au avut posibilitatea sa testeze fiabilitatea, tehnicitatea si rezistenta produselor Decathlon.

Magazinul este inaugurat pe data de 14 decembrie, in prezenta oficialitatilor locale, a reprezentantilor mass-media si a unor sportivi si reprezentanti ai cluburilor sportive din Piatra Neamt.

Retailerul sportiv a ajuns la o retea de 22 de centre comerciale, dintre care trei au fost deschise de la inceputul anului 2017 la Botosani, Buzau si Piatra Neamt. Tot in acest an a fost inaugurat si primul spatiu logistic Decathlon din Romania, care va aproviziona trei state sud-est europene si a fost extins si modernizat spatiul din centrul comercial Pallady din Bucuresti.

100% PASIUNE PENTRU SPORT

Decathlon ofera iubitorilor de sport articole si echipamente sportive conform celor mai inalte standarde de calitate si inovatie din domeniu. Magazinul include produse apartinand marcilor proprii, precum : Quechua, Kipsta, Nabaiji, Oxelo, Domyos, Btwin sau Kalenji, cu un raport excelent calitate - pret.

Denumite marci Pasiune, acestea reprezinta o alternativa viabila pentru produsele deja prezente pe piata, ce contribuie in mod concret la implinirea obiectivului de a face sportul accesibil tuturor.

Totodata, prin produsele cu eticheta Primul Pret Tehnic, Decathlon propune clientilor sai produsul cu cel mai bun raport calitate-pret, pentru fiecare gama de produse, cu o garantie de minim 2 ani.