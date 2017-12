Catalogul Decoratiuni si Amenajari de la Praktiker vine cu noutati pentru sarbatorile de iarna

Comunicat de presa

Praktiker Romania a lansat catalogul de iarna „Decoratiuni si Amenajari”, care include oferta de zeci de produse necesare locuintei in aceasta perioada a anului: idei de cadouri, decoratiuni de Craciun, sisteme de incalzire sau mobilier. Catalogul este disponibil online, pe site-ul www.praktiker.ro, dar si in aplicatia mobila Catalog Praktiker Romania, pe Google Play si Appstore.

„Sarbatorile de iarna sunt intotdeauna incarcate de emotie si voie buna, tocmai de aceea ne-am dorit ca noul catalog Praktiker, <Decoratiuni si Amenajari>, sa fie o sursa de inspiratie pentru clientii nostri, acum, in apropierea Craciunului. Am adunat in paginile catalogului Praktiker idei pentru cadourile de sarbatori, decoratiuni pentru casa, dar si game de produse necesare locuintei pe durata iernii. Astfel, fie ca aleg sa comande online, fie ca ne viziteaza in magazinele din tara, clientii Praktiker pot selecta dintr-o varietate de produse dedicate sezonului rece.”, a spus Mirela Ochiana, Marketing Manager Prakitker Romania.

Cadouri de Craciun pentru toata familia

Praktiker a reunit in catalogul acestui sezon propuneri de cadouri pentru intreaga familie: jucarie scuter electric Akimote (169,90 lei), halat de baie (89,99 lei), papuci de casa (24,99 lei), ceas de perete MDF (17,99 lei) sau bicicleta Strada (1.311,75 lei).

Decoratiuni de sarbatoare pentru acasa

In prag de Craciun, decoratiunile interioare sau bradul frumos impodobit sunt prezente in cele mai multe dintre locuinte. La Praktiker, cei interesati pot alege dintr-o gama diversificata de produse pentru decorarea casei: brad artificial 180 cm (64,99 lei), coronita artificiala de brad (49,99 lei) sau diverse modele de instalatii luminoase cu leduri.

In paginile catalogului de iarna se regaseste si o paleta larga de produse pentru amenajarile interioare, dedicate celor care vor sa ofere locuintei un aspect cu totul nou: tapet Grandeco Bella (59,99 lei), tapet Clasic Chateau (84,99 lei), fototapet City Light (189,90 lei), draperii colorate precum modelul Trellise (64,99 lei/m), modelul Mecca (47,99 lei/m) sau perdeaua Claire (34,99 lei).

Mobilier confortabil pentru sezonul rece

Clientii Praktiker pot gasi in catalogul de sezon si produse de mobilier, adaptate fiecarui tip de camera - dormitor, bucatarie sau chiar birou -, concepute pentru a oferi confort si pentru a transforma orice casa in „acasa”: canapeaua Alvar (599,90 lei), canapeaua Opera (1.299 lei), dormitorul Otilia (769,90 lei) sau setul de electrocasnice Hausberg (999,90 lei).

Sisteme de incalzire pentru sezonul rece

Pe masura ce iarna se instaleaza, sistemul de incalzire al fiecarei locuinte devine extrem de necesar. Astfel, cei care doresc sa asigure, in fiecare incapere a casei, confortul necesar pe toata durata sezonului rece, pot opta pentru centrala Ariston HS Premium (2.549 lei) sau centrala termica electrica Conter Heating (1.999 lei), potrivite pentru casa.

Mai mult, pentru persoanele care inca isi doresc sa petreaca timp in aer liber, in catalog sunt disponibile si diverse variante de incalzitoare pentru terasa, cum ar fi radiatorul mobil HIM (569,90 lei) sau incalzitorul Astro pentru terasa (649,90 lei).

In noul catalog „Decoratiuni si Amenajari”, cat si in magazinele din toata tara, Praktiker le-a pregatit clientilor sai multe alte produse destinate amenajarii si pregatirii locuintei pentru iarna si sarbatori.