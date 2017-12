Grupul Bio-Medica International lanseaza primul spital privat de dermatologie-venerologie din Romania- Bioderm Hospital

Comunicat de presa

Grupul Bio-Medica International, din care fac parte reteaua de clinici dermato-venerologice Bioderm, reteaua de clinici medicale multi-specializate Bio-Medica, clinicile stomatologie Biodent Professional si centrul de varstnici One to One Nursing Home, deschide un spital de dermatologie-venerologie de zi, langa Bucuresti, in Pipera (soseaua Pipera-Tunari, nr. 44).

Bioderm Hospital este singura unitate medicala privata cu paturi, cu acest profil din tara. Noul spital este functional incepand cu 1 aprilie si se afla in contract cu Casa de asigurari de sanatate, in luna decembrie fiind finalizata intreaga constructie.

Noul spital are un numar de 7 paturi (specializarea dermatologie) si o echipa formata din 40 de medici cu experienta. Punctul central al spitalului este o unitate moderna de dermatoscopie digitala de ultima generatie Foto Finder, cu ajutorul careia cancerul de piele poate fi depistat in faze incipiente. Unitatea de dermatoscopie digitala cu lumina polarizata, cu tehnologie Crystal View, asigura un screening de cea mai buna acuratete pentru toate tipurile de cancer de piele, inclusiv pentru cea mai agresiva forma a acestuia – melanomul. Dermatoscopul digital este, la ora actuala cea mai avansata metoda de screening si singura metoda sigura de diagnostic precoce pentru cancerul de piele.

Acesta are posibilitatea de a mari imaginea alunitelor/leziunilor de 140 de ori, oferind imagini de cea mai inalta precizie, fiind, la ora actuala, singurul dermatoscop din lume care are incorporata o camera full HD, ajutandu-i astfel pe medici sa faca diferenta mult mai usor intre leziunile benigne si cele maligne.

Pacientii din toata tara au acces la aceste servicii realizate cu tehnologie de top, la standarde internationale, spitalul aflandu-se in contract cu Casa de asigurari de sanatate. Acestia pot beneficia de servicii decontate de Casa de asigurari de sanatate, in baza unei trimiteri de la medicul de familie sau de la un medic specialist, aflat in contract cu Casa de asigurari, in baza cardului national de sanatate. Serviciile medicale sunt decontate in limita fondurilor disponibile, dupa epuizarea fondurilor, pacientii putand beneficia de servicii in regim „fee for service” sau in baza unei asigurari private de sanatate.

„Deschiderea acestui spital reprezinta un pas important in lupta cu cancerul de piele. Faptul ca pacientii asigurati au acces la screening realizat cu cea mai noua tehnologie a momentului este o premiera pentru Romania. Preventia cancerului de piele si melanomului, cea mai grava forma de cancer de piele este o misiune pe care ne-am asumat-o inca de acum 18 ani, cand am introdus in premiera, in Romania, dermatoscopia digitala in clinicile noastre. Noul spital raspunde unei nevoie neacoperite de astfel de servicii medicale dermatologice integrate, bazate pe preventie”, a declarat Dr. Claudia Sprancenatu, CEO al Grupului Bio-Medica International.

Incidenta cancerului de piele este in crestere, in ultimii ani, din cauza expunerii repetate la soare, fara protectie solara, a schimbarilor climatice si obiceiului bronzarii artificiale, la solar. Dintre cancerele de piele, melanomul este cea mai agresiva forma: 75% dintre persoanele diagnosticate cu melanom metastatic (in stadiu avansat) isi pierd viata in primul an de la diagnostic. Daca este surpins in stadii incipiente, melanomul poate fi curabil in proportie de 95%, un rol important in preventie avandu-l dermatoscopia – o investigatie non-invaziva, nedureroasa, care dureaza cateva secunde.

In plus, in ultimele decenii, frecventa melanomului a crescut de peste 15 ori, afectand din ce in ce mai multi tineri. Conform Skin Cancer Foundation, pe plan mondial, in fiecare ora, o persoana cu melanom moare, iar pentru 2015 a fost estimat un numar de 9.9401 de persoane decedate ca urmare a diagnosticarii cu aceasta forma de cancer. In Romania, aproape o treime dintre cei care au fost depistati cu aceasta forma de cancer mor anual. De altfel, tara noastra inregistreaza o incidenta in crestere in ultimii 25 de ani – de la 1,2 la 4,5/100.000 de persoane diagnosticate cu melanom.

Oricine poate dezvolta un melanom cutanat, dar riscul este mai mare in functie de factorii genetici, de mediu si care tin de stilul de viata:

Piele sensibila la soare: la persoanele cu pielea, ochii si parul deschise la culoare;

Factori genetici: prezenta a numeroase alunite, antecendente personale sau in familie de tumori cutanate;

Arsuri solare grave si repetate, in special inaintea varstei de 15 ani;

Obiceiul bronzarii artificiale, la solar.

In cadrul Spitalului de Dermatologie-Venerologie va putea fi tratata o gama larga de afectiuni din spectrul dermatologic.

Fototerapia, standardul de aur in dermatologie

Spitalul dispune, de asemenea, de o unitate moderna de fototerapie, destinata tratarii a diverse afectiuni dermatologice sau efectuarii unor proceduri de rejuvenare si reintinerire. Fototerapia, sau terapia prin lumina, reprezinta standardul de aur in dermatologie, bazandu-se pe lumina la o intensitate controlata pentru a trata diverse afectiuni, de la acnee, alopecie, cuperoza, rozacee, dermatita, psoriazis, vitiligo, dermatita atopica etc.

Printre acestea se numara terapii inovatoare precum Sunetics, terapia laser cu lumina rosie destinata tratarii alopeciei, terapiile cu lumina albastra BLU-U si ClearLight, destinate tratarii acneei, terapia cu lumina rosie Omnilux Revive sau Collagen Bed Therapy, destinate tratarii rozaceei, cuperozei si altor afectiuni care au la baza inflamatia, dar si cu indicatii in rejuvenare. Acestora li se adauga terapii pe baza de lumina destinate tratarii psoriazisului, precum cabina UVA 1 sau Narrow Band UVA si UVB. Unitatea de fototerapie este completata de o serie de lasere medicale chirurgicale, cosmetice si vasculare.