KFC investeste 750.000 euro pentru inaugurarea a doua restaurante in Oradea si in Ramnicu Valcea

Comunicat de presa

KFC continua dezvoltarea in Romania si investeste 750.000 euro pentru inaugurarea a doua restaurante situate in Oradea si in Ramnicu Valcea. Locatia din Oradea se afla in ERA Shopping Park, iar cea din Ramnicu Valcea este situata in zona de food-court, la primul etaj al centrului comercial full concept din judet, Shopping City Ramnicu Valcea. Astfel, KFC isi urmeaza planurile de extindere si ajunge la 68 de restaurante la nivel national, consolidandu-si prezenta pe piata locala.

„Inca de la lansarea primului restaurant KFC in Romania, obiectivul nostru a fost sa ajungem cat mai aproape de consumatori. Iata ca planurile noastre se bucura de succes, dovada fiind cele mai recente inaugurari: al doilea restaurant din Ramnicu Valcea si al treilea din Oradea. Suntem incantati de cererea in crestere pentru produsele noastre si ne dorim sa venim mereu in intampinarea dorintelor clientilor. Asadar, ii asteptam cu drag in noile restaurante pentru a savura cele mai delicioase preparate, pregatite in fiecare zi de catre bucatari nostrii, dupa reteta secreta a Colonelului Sanders.” declara Monica Eftimie, Chief Marketing Officer KFC.

Cel de-al doilea restaurant KFC din Ramnicu Valcea, situat pe str. Ferdinand, nr. 38, acopera o arie de 170 de m2, iar cea de-a treia locatie din Oradea, de pe Calea Aradului, nr. 62 (DN 79), are 200 de m2. Odata cu aceste deschideri, sunt create 40 noi locuri de munca pentru fiecare unitate. Printre avantajele de care beneficiaza noii angajati se numara posibilitatea de a obtine un post fara experienta in prealabil, cursuri de calificare si posibilitatea dezvoltarii unei cariere in domeniu, dar si un program flexibil – adaptat necesitatilor fiecaruia, bonusuri de fidelitate si cresteri salariale corelate cu vechimea.

Inaugurarea restaurantelor din Oradea si din Ramnicu Valcea continua strategia KFC de a fi prezent in cat mai multe orase din tara.

Pentru mai multe detalii despre noutatile pregatite de KFC, accesati pagina de Facebook KFC Romania, pagina de Instagram KFC Romania si site-ul www.kfc.ro.