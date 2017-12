Straluceste si daruieste! Descopera editia limitata sparkle NIVEA LIP CARE SPARKLE

In aceasta colectie, balsamul de buze NIVEA Original Care imbraca sase tinute cu sclipici care pot fi folosite la orice ocazie speciala.

Comunicat de presa

Sarbatorile de iarna ofera unele dintre cele mai frumoase momente si surprize din viata noastra, pe care nu le vom uita niciodata. Fiecare clipa ne aduce bucuria de a-i revedea pe cei dragi, de a-i saruta si a-i imbratisa, oferindu-le caldura, atentie si grija.

Sezonul acesta, NIVEA marcheaza momentele de sarbatori cu editia limitata NIVEA LIP CARE SPARKLE. in aceasta colectie, balsamul de buze NIVEA Original Care imbraca sase tinute cu sclipici care pot fi folosite la orice ocazie speciala: argintiu, auriu, verde, mov, rosu si roz. Fie ca doresti sa mergi la o petrecere tematica, sa spui povesti in dimineata de Craciun sau sa te saruti sub vasc, buzele tale vor fi hidratate si protejate de factorii externi.

NIVEA Original Care are o formula delicata pe baza de Aloe Vera si Panthenol ce ofera ingrijire pentru 12h, lasandu-ti buzele catifelate si hidratate intens.

Bucura-te de sarbatori cu NIVEA LIP CARE SPARKLE!

