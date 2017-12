O noua imunoterapie va fi decontata pentru pacientii romani care sufera de melanom, cancer pulmonar si renal

Comunicat de presa

Imuno-oncologia ofera bolnavilor de cancer speranta unei rate mai bune de supravietuire, comparativ cu terapiile clasice, si o calitate a vietii mai buna. O noua imunoterapie este decontata, din luna mai a acestui an, pentru pacientii romani care sufera de melanom, iar din noiembrie, si pentru cei cu cancer pulmonar si renal, un moment important in ceea ce priveste accesul pacientilor la imunoterapie. Recent a fost publicat in Monitorul Oficial si ghidul terapeutic al medicamentului, ceea ce inseamna ca medicii pot prescrie gratuit imunoterapia pacientilor eligibili.

Imunoterapia este cea mai noua optiune terapeutica oncologica, la nivelul actual, oferind o paradigma diferita in tratarea cancerului. intelegerea tot mai buna a modului in care evolueaza cancerul si invadeaza sistemul imunitar sta la baza imuno-oncologiei, care porneste de la premisa ca sistemul imunitar este cel mai puternic si eficient mecanism prin care organismul recunoaste si combate bolile. Spre deosebire de terapiile traditionale, care tintesc direct tumora, medicamentele imuno-oncologice sunt concepute sa valorifice capacitatile naturale ale sistemului imunitar al pacientului. Acestea presupun combaterea cancerului in stare avansata prin tintirea acelorasi cai ale sistemului imun utilizate de celulele tumorale pentru eludarea recunoasterii si distrugerii de catre acestea.

Datele prezentate in cadrul Congresului ASCO de anul acesta, cel mai mare congres mondial dedicat oncologiei, au aratat o crestere a calitatii vietii si ratei de supravietuire pentru pacientii care sufera de cancer pulmonar si renal.

Cancer pulmonar scuamos

28% dintre pacientii cu cancer pulmonar scuamos care au urmat tratament cu agenti imuno-oncologici au supravietuit 18 luni, mai mult decat dublu decat rata de supravietuire oferita de terapia conventionala – 13% pacienti, conform studiilor clinice;

Cancer pulmonar non-scuamos

39% este rata de supravietuire inregistrata la 18 luni de pacientii care au urmat terapie imuno-oncologica versus 23% rata de supravietuire la 18 luni, in cazul pacientilor care au facut chimioterapie;

Cancer renal avansat

29% dintre pacientii diagnosticati cu carcinom renal avansat erau in viata la 4 ani, potrivit rezultatelor studiilor clinice.

Vesti bune pentru pacientii din Romania privind accesul la imunoterapii

In luna mai a acestui an, o noua imunoterapie a fost compensata in Romania, pentru melanom, iar din noiembrie, si pentru cancer pulmonar si renal. Pacientii eligibili (5.500) sunt bolnavii de melanom, cancer pulmonar fara celule mici si carcinom renal, anterior tratati cu chimioterapie.

Luna trecuta a fost publicat in Monitorul Oficial si ghidul terapeutic al medicamentului pentru cancer pulmonar si cancer renal, ceea ce da unda libera medicilor sa prescrie imunoterapia pacientilor respectivi, care vor beneficia de aceasta gratuit, in premiera nationala.

Decizia aceasta reprezinta unul dintre cei mai importanti pasi facuti de Romania in ceea ce priveste imbunatatirea accesului pacientilor la tratamente noi si se bazeaza pe numeroase avantaje dovedite in tratarea acestor tipuri de cancer. Atat in cazul tratamentului cancerului pulmonar, cat si in cazul celui renal, imunoterapia s-a dovedit a fi mai eficienta decat vechile variante de tratament, crescand speranta de viata si calitatea vietii pacientilor, prin eliminarea efectelor adverse determinate de chimioterapie. Intregul raport de evaluare al Agentiei Nationale a Medicmentului poate fi accesat aici.

„Cancerul este o afectiune cu nevoi mari de solutionare si cu o rata mica de supravietuire, care necesita inovatie continua pentru descoperirea a noi optiuni terapeutice pentru pacientii care sufera de diferite tipuri de cancer in forma avansata. Imunoterapia este o abordare fundamental diferita a cancerului la pacientii in faza avansata, care se bazeaza exclusiv pe sistemul imunitar. De peste 50 de ani, compania Bristol-Myers Squibb este dedicata cercetarii, la nivel global, pentru a descoperi noi modalitati de tratament oncologic si pentru a imbunatati vietilor oamenilor. Compensarea imunoterapiei nivolumab este una dintre cele mai importante decizii de sanatate publica in Romania, in 2017”, a declarat Calin Galaseanu, Director General BMS Romania.

Cancerul pulmonar, o problema urgenta de sanatate publica

Cancerul pulmonar este una din cele mai grave probleme de sanatate publica din tara noastra. in fiecare an, 11.000 de romani sunt diagnosticati cu aceasta boala. De asemenea, cancerul pulmonar reprezinta principala cauza de mortalitate in randul barbatilor diagnosticati cu cancer si se situeaza pe locul 4, in randul femeilor, dupa cancerul la san, cancerul de col uterin si cel colorectal, potrivit ultimelor statistici Globocan (2012). Mai mult, boala este descoperita de cel mai multe ori in stadiu avansat, cand sansele de supravietuire sunt mici: 75% dintre pacientii diagnosticati cu aceasta afectiune ajung la medic in stadiu inoperabil.

In acest context, Bristol-Myers Squibb impreuna cu Federatia Asociatiilor Bolnavilor de Cancer din Romania, demareaza o campanie de educare si informare a pacientilor romani cu privire la riscurile cancerului pulmonar si accesul la tratamente oncologice inovatoare. Primul pas al campaniei este lansarea unei platforme dedicate pacientilor – www.imuno-oncologie.ro – care explica modul in care functioneaza imuno-oncologia, pe intelesul tuturor, si aduce noutati in ceea ce priveste tratamentul.

„Cancerul pulmonar este o problema urgenta de sanatate publica in Romania. In acest context, salutam decizia compensarii unei imunoterapii cu aceasta indicatie terapeutica, este un pas important in cresterea accesului la terapii inovatoare pentru pacientii romani. Intre timp, vom continua implicarea in campanii de informare cu privire la riscurile boli, dar si optiuni terapeutice inovatoare”, a declarat Cezar Irimia, Presedintele Federatiei Asociatiilor Bolnavilor de Cancer din Romania.