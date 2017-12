ShoeBox - cadoul din cutia de pantofi reprezinta o incercare minuscula de a face lumea un loc mai frumos, in fiecare an, in preajma sarbatorilor de Craciun.

Comunicat de presa

Pentru ca si in acest an doreste sa aduca un zambet pe chipurile a mii de copii in preajma Sarbatorilor de Iarna, brandul danez de incaltaminte si accesorii din piele ECCO este pentru cel de al treilea an consecutiv partener de locatie in proiectul ShoeBox - Cadoul din cutia de pantofi.

ShoeBox – cadoul din cutia de pantofi reprezinta o incercare minuscula de a face lumea un loc mai frumos, in fiecare an, in preajma sarbatorilor de Craciun, cand vrem sa punem un zambet pe chipurile a zeci de mii de copii sarmani din orasele in care locuim.

Si in acest an, toate cele 24 de magazine ECCO din Bucuresti, Cluj Napoca, Sibiu, Iasi, Constanta, Brasov, Timisoara, Pitesti, Galati sunt partenere de locatie in cadrul proiectului ShoeBox – Cadoul din cutia de pantofi editia #ShoeBox2017, colectand cadouri in perioada 01 - 15 decembrie 2017, verificandu-le si sigilandu-le cu etichete pentru fetite sau baieti.

Doritorii vor putea oferi copiilor un mic cadou impachetat intr-o cutie de pantofi, urmand ca toate cutiile adunate sa fie donate pana pe data de 24 decembrie 2017 copiilor cu posibilitati financiare limitate sau celor vulnerabili, cu sprijinul si suportul partenerilor nostri: Asociatia CONIL, Fundatia Principesa Margareta a Romaniei, Institutul National pentru Sanatatea Mamei si Copilului Prof. Dr. Alfred Rusescu, Asociatia MagiCAMP, Hero After School, Directia de Asistenta Sociala si Medicala Centrul de Zi “Tara Minunilor”, Terapii Spectru Autism Curtea de Arges, Fundatia Internationala pentru Copii, Asociatia Studenti pentru Viata, Asociatia Inimioare Fericite, Parohia Cojocna, Asociatia Alfa Grup.

Va asteptam cu mare drag alaturi de noi si in 2017, in toate magazinele ECCO din tara, sa ajutam cu totii cat mai multi copii sa zambeasca de Craciun!

Doar impreuna putem oferi zambete!

Mai multe informatii despre editia #ShoeBox2017 puteti afla de pe www.shoebox.ro.