In premiera, Farmec lanseaza prima gama din segmentul cosmeticelor de lux - Gerovital Luxury

Comunicat de presa

Farmec, cel mai mare producator roman de cosmetice, patrunde pe piata cosmeticelor de lux si lanseaza prima sa gama din acest segment – Gerovital Luxury. Gama valorifica o strategie anti-age unica, care integreaza intarzierea imbatranirii celulare si neutralizarea efectelor provocate de stresul fizic si emotional.

Gerovital Luxury este prima gama de lux din portofoliul Farmec, producatorul clujean mizand pe puterea si increderea consumatorilor in brandul Gerovital, odata cu penetrarea acestui segment de piata.

„Ritmul de crestere al segmentului cosmeticelor de lux este de doua ori mai rapid decat cel al pietei in ansamblul sau. Consumatorii romanii au cheltuit in 2016 circa 83 de milioane de euro pe cosmetice si parfumuri de lux, in crestere cu peste 10% fata de anul 2015. Aceasta orientare, amplificata de tendintele internationale de crestere a consumului pentru produsele de lux si premium a stat la baza directiei noastre strategice de a patrunde pe acest segment. tintim catre extinderea acestei categorii, care este a doua ca importanta pe piata, dupa segmentul mass-market. Astfel, gama Gerovital Luxury a valorificat expertiza brandului Gerovital in materie de creare a produselor antirid, reprezentand o incununare de exceptie a activitatilor de cercetare, dezvoltare si de marketing, demarate in ultimii ani. Linia integreaza descoperirile stiintifice de varf din medicina regenerativa si, datorita eficientei, performantei si autenticitatii sale, suntem siguri ca vom deveni un jucator important pe aceasta categorie”, a declarat Ioana Borza, Director Marketing al Farmec.

Pozitionarea pe segmentul de lux a gamei este reflectata atat de ingredientele de ultima generatie optim dozate, formularile spectaculoase cat si de ambalajul premium, care are la baza un design minimalist, elegant si rafinat.

Prima gama de lux Gerovital a fost dezvoltata pe baza ultimelor descoperiri din medicina avangardista regenerativa si utilizeaza ingrediente ultra-active, ce revitalizeaza proteinele tineretii si cresc longevitatea celulara, aducand o infuzie de tinerete si frumusete tenului.

Linia este formata din douasprezece produse revolutionare, foarte concentrate, care aplicate in cantitati mici, asigura beneficii vizibile imediat, cu efecte de durata. Aceasta a fost conceputa sub forma unui tratament complex de ingrijire: curatare, tonifiere, hidratare, lifting, albire, antirid si regenerare.

Noile produse se adreseaza persoanelor cu varsta cuprinsa intre 25 si 55 de ani, care sunt foarte bine informate in legatura cu ultimele tendinte din domeniul ingrijirii personale, acorda o atentie deosebita caracteristicilor specifice ale unui produs si experientei personale cu brandul.

Intreaga gama Gerovital Luxury este disponibila exclusiv in cele 12 magazine de brand Gerovital, magazinele Farmec si in magazinul online www.farmec.ro. Decizia de a distribui noile produse doar pe canalele proprii ale Farmec se conformeaza strategiei companiei de a oferi beneficii exclusive consumatorilor si prevede oferirea unei experiente senzoriale unice si unui confort absolut in utilizare tuturor celor care vor achizitiona produsele din noua gama.

In luna mai, producatorul clujean a patruns pe segmentul premium, prin lansarea primei sale game de dermatocosmetice Gerovital H3 Derma+ Premium Care.