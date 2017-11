Brandul de vestimentatie feminina Mathilde a deschis portile unui nou concept store in Bucuresti

Brandul de vestimentatie feminina Mathilde a inaugurat, pe 28 noiembrie, un nou concept store in Bucuresti, in urma unei investitii de 70.000 de euro.

Noul showroom Mathilde are o suprafata de 80 metri patrati si este un pas important in dezvoltarea companiei, care numara acum zece reprezentante la nivel national.

Situat pe Calea Dorobanti 126-130, noul concept store isi asteapta clientele cu ultimele creatii din colectia Toamna-Iarna 2018, dar si cu creatiile best-seller din acest an. Original si cu personalitate sunt principalele caracteristici ale hainelor Mathilde, care se remarca prin linii nonconformiste, broderii realizate manual si croieli indraznete.

Femeia moderna, inconfundabila si fermecatoare este in centrul fiecarei piese vestimentare Mathilde. Iar cel mai nou showroom reflecta intru totul spiritul brandului la nivel estetic, cu haine chic, gandite pentru a pune in valoare feminitatea.

“Mathilde este proiectul meu de suflet, pe care l-am crescut de la an la an dintr-o pasiune pe care am avut-o inca din copilarie. Pentru a fi la inaltime, trebuie sa venim in fiecare an cu ceva nou, iar acest lucru presupune si deschiderea de noi magazine. Vrem sa oferim clientelor haine cu o atitudine puternica, care sa le amplifice increderea in propriile forte”, a declarat Mathilde Ghesea, creatoarea brandului.

Inaugurarea celui de-al zecelea concept store Mathilde reprezinta un pas firesc in politica de dezvoltare la nivel national. De la deschiderea primei reprezentante, in 2013, brandul s-a bucurat de o evolutie organica, ajungand la 80 de angajati, o retea de distributie extinsa prin parteneriate locale si vanzari care sunt estimate sa atinga 1,4 milioane de euro la final de 2017.

In ceea ce priveste planurile de viitor, Mathilde isi doreste sa aiba magazine deschise in fiecare oras din tara, dar si in strainatate. “Orasul meu de suflet e Paris, iar visul meu e sa ajung si acolo”, a completat Mathilde.

Brandul si-a diversificat portofoliul de produse: acum ofera si modele unicat de pantofi, facute pe comanda. “Luam in calcul lansarea unei linii mai conformiste de pantofi, cu modele produse in serie. Vor pastra, desigur, stilul Mathilde”.

Pana in 2020, compania estimeaza atingerea unui prag de vanzari de doua milioane de euro. De altfel, vanzarile online s-au triplat din 2013 pana astazi, ajungand sa reprezinte 9% din totalul vanzarilor din acest an.

Despre Mathilde

Mathilde este un brand romanesc de fashion fondat in 2004 in Romania, cu sediul in Brasov, cu scopul de a propune o abordare creativa in industrie, prin haine cu personalitate, care celebreaza unicitatea si spiritul feminin. Creatiile Mathilde sunt disponibile in Romania in reprezentantele din Baia Mare, Brasov, Bucuresti, Cluj, Constanta, Iasi, Timisoara, Deva, in reteaua distribuitorilor din intreaga tara, dar si online:

www.mathilde.ro

www.facebook.com/MathildeRomania

www.instagram.com/mathilde.ro

www.pinterest.com/mathilderomania/

www.twitter.com/MathildeRomania