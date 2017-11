Kaufland Romania lanseaza prima sa marca proprie facuta exclusiv in Romania, pentru romani

Din pasiune pentru savoarea produselor facute in tara noastra, Kaufland invita romanii sa descopere noua sa marca proprie, K-Vreau din Romania, recent lansata in intreaga retea nationala de magazine.

Comunicat de presa

K-Vreau din Romania ofera produse facute exclusiv de producatori si furnizori locali, fiind prima marca proprie a companiei realizata in intregime la nivel local, special pentru Romania.

Gama ofera o varietate de produse special pentru cei care vor sa savureze din plin gustul autentic romanesc, dar si sa se bucure de retete care au trecut testul timpului. Astfel, K-Vreau din Romania cuprinde de la alimente de baza, precum faina, malai, gris, arpacas, produse de panificatie, mezeluri, dulciuri (cornulete cu diferite umpluturi, rulade, salam de biscuiti etc), lactate (branzeturi, smantana, lapte, iaurt), sucuri naturale de fructe - si pana la preparate cu specific local, precum jumari, carne la garnita si altele. in prezent, sortimentul cuprinde peste 80 de produse si se afla in permanenta extindere.

“Ramanem unul dintre cei mai implicati sustinatori ai producatorilor romani. Incurajam consumul de produse locale si suntem printre putinii retaileri cu peste 50% produse la raft ce provin din Romania. De aceea, crearea acestei noi marci cu specific local vine ca o continuare fireasca a demersurilor noastre si ne bucuram sa putem sustine si in acest mod dezvoltarea producatorilor locali”, declara Valer Hancas, Manager Corporate Affairs si Comunicare, Kaufland Romania.

Retetele sunt autentice si contin ingrediente de cea mai buna calitate, periodic monitorizata, purtand garantia calitatii marcilor proprii Kaufland. Produsele sunt disponibile numai in magazinele Kaufland din Romania.

Design-ul ambalajului este inspirat din motivele traditionale romanesti reinterpretate in nota moderna, in linie cu identitatea vizuala Kaufland si exprima simplitate, onestitate, si mai ales pasiune pentru savoarea produselor romanesti.