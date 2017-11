Kaufland Romania si Cooperativa tara Mea inaugureaza primul program national pentru carne de porc 100% romaneasca

Comunicat de presa



Kaufland Romania a inaugurat primul program national pentru carne de porc 100% romaneasca, in parteneriat cu Cooperativa Agricola „tara Mea” si cu sprijinul Comisiei pentru Agricultura, Silvicultura si al Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale.

Denumita Raftul Romanesc, initiativa creste prezenta carnii de porc autohtone la raft in magazinele Kaufland, sprijinind astfel dezvoltarea micilor fermieri romani. Programul sustine in mod durabil dezvoltarea capacitatii de productie interne a carnii de porc si raspunde cu o solutie la faptul ca in Romania, circa 60% din carnea de porc din comert provenea din alte tari.

In cadrul evenimentului de inaugurare a programului, Marco Hößl (Kaufland Romania), Florin Burculescu (Cooperativa Agricola „tara Mea”), Alexandru Stanescu (Comisia pentru Agricultura, Silvicultura) si Petre Daea (Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale) au semnat Angajamentul public de sustinere a fermierilor romani prin acest program.

Initiativa reprezinta o dubla premiera in Romania

Raftul Romanesc este primul program national cu circuit complet de la fermier la raft, care creste semnificativ prezenta carnii de porc romanesti in comertul modern in reteaua Kaufland Romania. Programul include peste 50% dintre fermierii mici si mijlocii din Romania, si le ofera acestora garantia preluarii integrale a porcilor nascuti si crescuti in tara noastra, precum si sprijin pentru dezvoltare si consiliere.

De asemenea, acesta este si primul program in care o companie de retail deschide un raft dedicat 100% produselor romanesti, incurajand alegerea acestora si implicit economia locala. Raftul Romanesc, prezent exclusiv in reteaua Kaufland Romania, va oferi carne de porc cu provenienta 100% din Romania.

Initiativa este structurata pe doi piloni: colectarea carnii de porc de la fermierii romani si schimbarea formatului de hrana a porcilor din program, intr-unul exclusiv romanesc.

Programul va creste productia interna de carne de porc romaneasca

Cand proiectul va ajunge la maturitate, Kaufland Romania va prelua peste 60% din carnea de porc romaneasca, un volum fara precedent in retail. Astfel, cantitatea preluata de Kaufland va ajunge la peste 300.000 de porci/an. Programul este implementat treptat, iar in prezent, Kaufland Romania deja primeste livrari de peste 400 de porci/zi si creste progresiv, de la o saptamana la alta, urmand ca pana la finalul anului sa dubleze cantitatea.



Componenta de educare a fermierilor: hrana naturala pentru carne de porc romaneasca de calitate