Gerovital a fost declarat cel mai cool brand de cosmetice din Romania

Gerovital a fost votat drept cel mai cool brand romanesc de cosmetice din perspectiva activitatilor strategice si de comunicare realizate in acest an si, mai ales, a rezultatelor obtinute.

Comunicat de presa

Farmec, cel mai mare producator roman de cosmetice, extinde palmaresul brandului Gerovital cu o noua distinctie - „Cel mai cool brand de cosmetice al anului 2017”, obtinuta in cadrul Galei Forbes 100 COOL Brands, datorita inovatiei si performantei brandului, care a revolutionat piata locala de cosmetice.

“Cu o traditie de jumatate de secol, Gerovital a devenit un reper al performantei si excelentei in cosmetica romaneasca, doua valori care au marcat personalitatea brandului. Prin strategie si viziune, am decis sa oferim traditiei romanesti o noua perspectiva de dezvoltare si sa crestem brandul Gerovital in spiritul generatiei actuale, care este una dinamica, activa si pragmatica. Suntem mandri ca suntem perceputi drept cel mai cool brand de cosmetice, pozitionare care reflecta atat atractivitatea si calitatea produselor noastre, cat si directia pe care am mizat in dezvoltarea brandului. Vom mentine acest reper al inovatiei si pentru fiecare nou proiect, fiecare gama lansata, fiecare nevoie a consumatorilor, astfel incat sa ne asiguram ca vom seta in continuare tendintele din domeniu si ca ne vom face consumatorii, din toate generatiile, sa fie incantati de produsele noastre”, a declarat Mircea Turdean, Director General al companiei Farmec.

Includerea Gerovital in clasamentul 100 COOL Brands, realizat de Forbes, certifica succesul brandului din ultimul an si reputatia consolidata de-a lungul timpului. Gerovital s-a evidentiat printre alte 400 de marci din piata locala, analizate in cadrul studiului. Cercetarea este rezultatul exprimarii si analizei opiniei a 4 cult-searchers si 58 de trendsetters din baza de date a companiei de trend-hunting si analiza de tendinte ANTZ, partenerul traditional al Forbes Romania in realizarea acestui proiect.

Gerovital a fost votat drept cel mai cool brand romanesc de cosmetice din perspectiva activitatilor strategice si de comunicare realizate in acest an si, mai ales, a rezultatelor obtinute. Astfel, in 2017, brandul a fost dezvoltat cu 8 linii de produse, incluzand atat lansarile de noi game (Gerovital H3 Derma+ Premium Care, Gerovital Hyaluron C, Gerovital Stop Acnee, Gerovital Geluri de dus), cat si extinderile de linii (Gerovital Plant, Gerovital Equilibrium, Gerovital Sun, Gerovital Men).

Printre alte realizari notabile ale brandului se numara si extinderea retelei proprii de magazine de brand, in vederea oferirii de experinte si beneficii unice consumatorilor. Farmec este singurul producator local de cosmetice care si-a dezvoltat sub umbrela brandului de produse, propria retea de magazine de brand, care, dupa un an, a ajuns la 12 unitati.

De la inceputul anului 2017, brandului Gerovital i-au fost acordate o multitudine de premii si distinctii, printre care „Cel mai bun produs nou”, obtinut in cadrul galei Premiilor Piata, “Superbrand 2017”, desemnat de Superbrands Romania si “Produsul Anului 2017”, din cadrul galei anuale “Produsul Anului”.