Pentru sanatatea si mobilitatea articulatiilor

Colagenul, ca si componenta principala a tesutului conjunctiv, este cea mai abundenta proteina in organism, fiind cel mai bine valorificata in jurul varstei de 20 de ani. Odata cu inaintarea in varsta insa, productia de colagen din organismul nostru incetineste, ceea ce duce la pierderea elasticitatii pielii, dar si la degenerarea cartilajului, care poate cauza dureri articulare sau de genunchi, dificultati la miscare, sensibilitate crescuta la schimbarile de anotimp, rigiditate si durere.

De aceea, profilaxia si ingrijirea in timp util a articulatiilor sunt de o importanta capitala!

Doppelherz® system KOLLAGEN 11.000 PLUS asigura cea mai mare doza de HIDROLIZAT DE COLAGEN (11 g), sub forma de solutie orala, conditionata in flacoane unidoza:1 flacon unidoza / zi, usor de administrat in orice moment, in orice loc gust placut de fructe de padure.

- Pentru obtinerea si mentinerea efectelor benefice se recomanda administrarea timp de 1-3 luni!

- Cu nutrienti valorosi pentru sanatatea, mobilitatea si flexibilitatea articulatiilor, formula contine:

- Hidrolizat de colagen

- Sulfat de condroitina

- Vitamina C: contribuie la formarea normala a colagenului, pentru functionarea normala a ligamentelor si a sistemului osos- Cupru: contribuie la mentinerea sanatatii tesuturilor conjunctive- Seleniu, alaturi de Vitamina C si Cupru: contribuie la protejarea celulelor impotriva stresului oxidativ- Vitamina D: contribuie la mentinerea sanatatii sistemului osos si a functiei normale a sistemului muscular

Produsul este recomandat:

Persoanelor care se confrunta cu probleme articulare, de diferite cauze:

Persoane care sufera de dureri articulare

Persoane care se refac dupa traumatisme osteo-articulare

Persoane in varsta

Persoane care desfasoara activitate fizica intensa si solicitanta pentru articulatii, oase, muschi

Sportivilor de performanta (jogging, fotbal, tenis, etc.)

Persoanelor cu meserii care solicita sistemul locomotor

Persoanelor preocupate de aspectul si sanatatea pielii, care doresc sa-si mentina aspectul tanar al tenului, indiferent de varsta.

Acum si in pachet promotional: 30 flacoane, la pret de 20, in limita stocului disponibil!

Doppelherz® system KOLLAGEN 11.000 PLUS este disponibil in farmacii, fara prescriptie medicala.

Afla detalii si mai multe informatii pe

http://www.doppelherz.ro/produse/doppelherz-system-kollagen-11-000-plus.html