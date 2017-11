Doua paste de dinti 100% naturale

Nu-i asa ca iti doresti sa folosesti produse de ingrijire cat mai naturale? Spalatul si ingrijirea dintilor sunt obiceiuri zilnice importante pentru noi, iar pentru a fi eficiente e bine sa alegem o metoda buna - o pasta de dinti naturala.

VIVANATURA a dezvoltat o intreaga gama de paste de dinti naturale. Un ingredient cheie al gamei GennaDent este argila bioactiva. Compozitia ei este asemanatoare cu aceea a corpului omenesc: contine numeroase minerale, printre care calciu, potasiu, siliciu, fier. In plus, argila bioactiva absoarbe toxinele si echilibreaza Ph-ul de la nivelul cavitatii bucale, este cicatrizanta, regenereaza gingiile, remineralizeaza dintii si ajuta la prevenirea cariilor.

GENNADENT ARGENTUM, PASTA DE DINTI CU ARGILA SI ARGINT

Reteta unica a pastei de dinti Argentum are la baza un amestec de argila bioactiva si extracte naturale din 23 de plante (printre care aloe vera, rozmarin, cimbrisor, fenicul, cuisoare, scortisoara, salvie, coada-soricelului, roinita, busuioc), metale coloidale (argint si cupru) si propolis.

Este recomandat sa utilizam GennaDent Argentum ca adjuvant in paradontoze, gingivite si sangerari gingivale. Pentru aceasta, in paralel cu obisnuitul periaj al dintilor, putem sa o folosim ca pansament gingival: plasam pasta de dinti pe gingie si mentinem aproximativ 3 minute, clatind ulterior cu apa.

GennaDent Argentum de la VIVANATURA nu contine fluor, substanta sintetica ce poate determina uneori tulburari ale starii de sanatate – si nici alte chimicale toxice (PEG-uri, parabeni, spumanti) de aceea o putem mentine un timp mai indelungat in cavitatea bucala. Interesant: nu prezinta niciun risc pentru sanatate in cazul ingerarii accidentale - este atat de naturala incat s-ar putea inghiti!

GENNADENT JUNIOR, PASTA DE DINTI PENTRU COPII, CU ARGILA SI PORTOCALE

Acest produs este recomandat mai ales in perioada in care copiii invata sa se spele pe dinti. Daca le oferim o pasta de dinti naturala si atragatoare (prin aroma placuta de portocala) ii incurajam pe cei mici sa isi insuseasca prin joaca obiceiul – atat de folositor! – al igienei dentare frecvente si regulate.

Pasta de dinti Junior are printre componentele sale de baza argila bioactiva, aloe vera, propolis si extracte naturale din plante (musetel, coada-soricelului, salvie, lemn-dulce, sunatoare, patlagina). Argila bioactiva echilibreaza Ph-ul de la nivelul cavitatii bucale - perturbat de consumul de dulciuri, este cicatrizanta, protejeaza gingiile, mineralizeaza dintii si ajuta la prevenirea cariilor.

Pasta de dinti GennaDent Junior actioneaza bland asupra dintilor si gingiilor celor mici si ofera o buna protectie impotriva dezvoltarii placii bacteriene.

Datorita compozitiei 100% naturale din care este realizata, GennaDent Junior nu prezinta risc in cazul ingerarii accidentale in mici cantitati. Nu contine fluor! Nu contine PEG-uri, parabeni, spumanti, nu contine conservanti si coloranti artificiali si este realizata printr-un procedeu tehnologic special ce mentine nealterate proprietatile ingredientelor naturale.

GENNADENT DE LA VIVANATURA

Gama GennaDent de la VIVANATURA ne prezinta 8 paste de dinti naturale, fiecare creata special ca adjuvant in diversele probleme si dezechilibre de la nivelul gurii, al mucoasei bucale sau al gingiilor si dintilor, cu efecte binefacatoare la nivelul acestora. Pentru mentinerea eficientei ingredientelor naturale acestea sunt procesate numai „la rece” - evitandu-se cu strictete procesele ce ar putea inhiba actiunea lor terapeutica.

Pastele de dinti GennaDent de la VIVANATURA le gasim in magazinele naturiste, farmacii, reteaua DM, si pot fi comandate online pe www.vivanatura.ro

Foto homepage: Pexels