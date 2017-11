Tratament tintit 5 in 1 pentru tenul gras, cu probleme

Pielea grasa, cu imperfectiuni si probleme reprezinta o adevarata provocare daca vrei sa o ingrijesti corect si sa arate bine. Primul si cel mai important pas in aceasta privinta este o curatare corespunzatoare, ce ar trebui sa fie facuta cu formule active, eficiente si organice, specializate in actiunea impotriva sebumului.

Avand un amestec unic de ingrediente bioactive, organice si naturale, Dr. Organic a creat o gama revolutionara 5 in 1 – Skin Clear - pentru tratamentul imperfectiunilor, cu extract organic de Tea Tree si grapefruit ce:

Controleaza excesul de sebum si aspectul lucios al pielii

Actiune impotriva imperfectiunilor

Reduce dimensiunea porilor

Imbunatateste luminozitatea pielii

Reduce roseata

Gama Skin Clear este testata dermatologic si ofera produse cu adevarat revolutionare:

Gel tratament cu Tea Tree organic - gel formulat special pentru a tinti petele, imperfectiunile si acneea, prin aplicarea pe zonele afectate.

Gel de curatare cu Tea Tree organic - bogat in acid salicilic si infuzat cu un amestec puternic de ulei de Tea Tree, portocala si extracte de grapefruit, ce contribuie la un aspect mai neted, stralucitor, neted si mat al pielii.

Exfoliant cu Tea Tree - revitalizant, gelul exfoliant are beneficii in cresterea ratei de reinnoire celulara si in calmarea pielii iritate, aceasta devenind mai neteda, calma si curata.

Masca cu carbune si Tea Tree organic - ideala pentru zonele cu probleme: pete, imperfectiuni, acnee.

Lotiune tonica purifianta - cu un amestec unic si propriu de extracte naturale, organice si bioactive, combinate pentru a ajuta la calmarea zonelor cu roseata, reducand simultan porii.

Crema hidratanta si pentru controlul aspectului uleios cu Tea Tree organic - are actiune rapida, ce reduce, prin folosirea zilnica, imperfectiunile, porii si roseata, lasand pielea vizibil mai clara, calma si radianta. Dr. Organic transpune cu succes beneficiile plantelor in produsele sale, creand formule organice, fara compusi chimici daunatori (precum parabeni, SLS, ftalati, Polyethylene Glycol etc.), prietenoase cu pielea si mediul inconjurator. Acestea sunt disponibile in farmaciile Sensiblu.

