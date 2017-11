The Grand Heritage a pornit de la ideea de a regasi, de a salva si de a imbogati arta traditionala romaneasca, de a o face cunoscuta in lume si de a imbratisa ideea ca cel mai bun ambasador al tarii noastre poate fi insusi romanul autentic, cel talentat si mandru de originile sale.

comunicat de presa

The Grand Heritage este primul proiect din Romania care asaza arta traditionala romaneasca acolo unde ii este locul, in topul manufacturilor internationale, in imediata vecinatate a luxului artizanal. Arta autentica romaneasca este, in esenta, un mestesug desavarsit in secole, de cei mai pasionati romani, cei inzestrati cu un talent nativ de a transforma banalul in exceptional.

The Grand Heritage a pornit de la ideea de a regasi, de a salva si de a imbogati arta traditionala romaneasca, de a o face cunoscuta in lume si de a imbratisa ideea ca cel mai bun ambasador al tarii noastre poate fi insusi romanul autentic, cel talentat si mandru de originile sale.

The Grand Heritage vorbeste, in esenta, despre mostenirea pe care noi, romanii, o avem si pe care trebuie sa o transmitem generatiilor viitoare - avem obligatia morala de a face acest lucru, un privilegiu de a ne bucura de aceste valori si de a le transmite, mai departe, copiiilor nostri.

The Grand Heritage este o declaratie de responsabilitate a societatii romanesti in fata tendintei generale de uniformizare, un strigat de neacceptare a banalului in viata noastra de zi cu zi, intrucat acesta este elementul cel mai perturbator pentru istoria si pentru identitatea neamului nostru.

Artistii nostri populari prezenti la prima editie The Grand Heritage

Mihaela Modoveanu, Bucuresti

Mester popular fascinat de ia romaneasca ce munceste pentru a omagia aceasta piesa vestimentara, adanc inradacinata in spiritul autentic romanesc.

Constantin Mischiu, Horezu, judetul Valcea

Mester popular si creator de arta traditionala, care se specializeaza in ceramica de Horezu, ce este inclusa de UNESCO in Patrimoniul Cultural Imaterial.

Antoaneta Nadu, Bechet, judetul Dolj

Artist popular si creator de arta traditionala, specializat in tehnica covoarelor oltenesti, realizate din lana naturala, dupa catastife vechi si care integreaza motive autentice romanesti. Tehnica de tesut a covoarelor traditionale romanesti, cunoscuta sub denumirea de ‘scoarta’, a fost inclusa in patrimoniul UNESCO, ca parte a Patrimoniului Cultural Imaterial al Umanitatii, de Ziua Nationala a Romaniei, in data de 1 Decembrie 2016.

Ileana Hotopila, Ulma, judetul Suceava

Mester si artist popular, specializat in oua incondeiate sau ‘inchistrite’, asa cum sunt cunoscute in zona Bucovinei. O femeie extrem de talentata, cu har de la Dumnezeu si cu dorinta de a transmite mai departe din tehnica pe care a invatat-o inca de cand avea zece ani, cand a pictat primul sau ou. Astazi, face oua incondeiate pentru Paste, dar si pentru Craciun, la care lucreaza tot anul.

Ecaterina Diulescu, Craiova, judetul Dolj

Mester popular dedicat atelierului sau de tricotaje cu motive traditionale romanesti. Este o invatatoare care a renuntat la catedra pentru a se dedica pasiunii de a tricota. Astazi, Ecaterina si echipa ei se specializeaza in pulovere si piese unicat, care ajung in colectii private din toata lumea.

Ioan Alexandru Rotar, Targu Mures, judetul Mures

Artist sticlar si mester popular pentru care sticla nu mai prezinta nici un secret. Are o dibacie fantastica si reuseste sa transforme acest material in cele mai spectaculoase obiecte, multe produse fiind realizate pe loc, in fata privitorului: figurine din sticla, globuri de toate marimile, ustensile, stilouri si multe, multe altele.

Jorj şi Olimpia Dimitru, Bucuresti

Au descoperit pasiunea pentru olarit tarziu, insa dragostea fata de lut i-a facut sa se perfectioneze intr-un timp foarte scurt si, astazi, sunt cunoscuti in toata lumea pentru operele lor. Lucreaza pe o roata de olar manuala, pe care o invart singuri atunci cand modeleaza ceramica, pentru ca numai astfel simt fiecare detaliu al obiectului pe care il fac. Lutul este unul special, adus de la Cristuru Secuiesc, fiind preparat de un specialist in domeniu, astfel ca vasele, clopoţeii şi toate produsele din ceramica pe care le confecţioneaza sa reziste cat mai mult.

Mariana Lacramioara Ionescu, Pitesti, judetul Arges

Artist popular, creator de arta traditionala, specializat in articole textile si broderii. Zonele subcarpatice Argeş şi Muscel exceleaza prin tehnica broderiilor cu o mare varietate de puncte. Lucrarile Marianei sunt bazate pe tehnica şabacului sau ajurului. Mai intai sunt trase fire, numarul acestora fiind strans legat de complexitatea motivelor decorative ce vor fi lucrate. Decorul este realizat apoi cu fire de bumbac, in sau matase, in culoarea fondului sau in fire colorate. La final, urmeaza o alta tehnica veche - dantela croşetata cu mana, motivele folosite fiind geometrice, vegetale si florale.

Pentru ca aceste lucruri sunt atat de pretioase pentru noi, romanii, am ales sa onoram aceste valori in cel mai indicat loc din Bucuresti - The Grand Avenue - acolo unde se afla cele mai importante branduri internationale de lux, pentru ca, in esenta, luxul si artizanatul au foarte multe lucruri in comun - se cizeleaza in timp, ambele sunt realizate cu pasiune si cu multa indemanare si ambele reprezinta oglindirea celor mai de pret valori pentru cei care le realizeaza.

Prima parte a proiectului The Grand Heritage se va desfasura in perioada 23 - 25 noiembrie 2017, in saptamana premergatoare Zilei Nationale, atunci cand romanii se pregatesc sa-si onoreze inaintasii si sa-si scrie promisiunile catre cei ce vor urma. Acesta este motivul pentru care The Grand Heritage doreste sa cinsteasca continuatorii traditiilor autentice, care au pus umarul la transformarea artizanatului romanesc intr-un bun de partimoniu mondial, recunoscut indeosebi de straini.

Mestesugul traditional este forma fizica a spiritului romanesc, amprenta noastra definitorie in constiinta mondiala, elementul care ne diferentiaza de orice alt popor si ne face sa ne simtim, intr-adevar, unici. Pentru toate aceste lucruri si pentru multe altele, avem datoria morala sa pastram aceste valori si sa le asezam acolo unde le este locul, in inima si in sufletul nostru.