MedLife planteaza un copac pentru fiecare nou-nascut, in proiectul Facem Romania verde

comunicat de presa

MedLife, liderul pietei de servicii medicale private din Romania, da startul primului sau proiect de responsabilitate sociala dedicat protejarii mediului - Facem Romania verde. Astfel, compania va planta cate un copacel pentru fiecare nou-nascut din maternitatile sale, ducand mai departe angajamentul de a contribui la sanatatea si echilibrul generatiilor urmatoare.

Situatia la nivel national privind taierile ilegale este ingrijoratoare, mai ales avand in vedere ca dintre functiile padurilor, 70% sunt functii vitale oamenilor. Potrivit raportului Greenpeace, in 2016, aplicatia Inspectorul Padurii, o completare a sistemului Radarul Padurii, a identificat 42% dintre ilegalitatile comise in transportul de lemn din Romania. Numai in zona proiectului Fundatiei Conservation Carpathia, circa 1.700 ha au fost taiate abuziv, in perioada 2005-2012.

40.000 de puieti in primul an de proiect

Pornind de la aceasta realitate si dorindu-si sa se implice activ in schimbarea pozitiva, MedLife si-a asumat responsabilitatea si implicarea in reconstructia ecologica a unei zone defrisate, de 10 ha, din muntii Fagaras, prin intermediul Fundatiei Conservation Carpathia, suprafata pe care vor fi plantati in primul an al proiectului 40.000 de puieti, transformandu-se, in timp, in padurea MedLife.

Proiectul Facem Romania verde a demarat vineri, 10 noiembrie, odata cu prima actiune de plantare la care au luat parte angajati MedLife alaturi de voluntari si membri din echipa Fundatiei Conservation Carpathia. Astfel, in cursul unei singure zile, au fost plantati 500 de puieti de fag, brad si molid urmand ca actiunile de plantare sa continue in primavara si toamna anului 2018, pana la acoperirea intregii zone de 10 hectare.

MedLife isi doreste sa duca mai departe juramantul sau de a face Romania bine, de aceasta data propunandu-si sa respecte dreptul la un aer curat al fiecarui copil nou-nascut, incercand sa faca Romania verde. Ca simbol al promisiunii ca la MedLife natura si oamenii cresc mari impreuna, la venirea pe lume a fiecarui nou-nascut, i se va inmana mamei un certificat care atesta zona dedicata copilului, in padurea MedLife din muntii Fagaras.

Mai multe informatii despre proiectul Facem Romania verde se regasesc pe pagina dedicata, https://www.medlife.ro/facem-romania-verde, unde poate fi vizionat si clipul video ce spune povestea campaniei.

Despre MedLife

MedLife este cel mai mare furnizor de servicii private de sanatate din Romania. Compania opereaza cea mai extinsa reţea de clinici, una din marile reţele de laboratoare medicale, spitale generale şi specializate şi are cea mai mare baza de clienţi pentru Pachete de Prevenţie in Sanatate din ţara. Este, de asemenea, din punct de vedere al vanzarilor, una dintre marile companii private de sanatate din Europa Centrala.

Actiunile emise de MedLife SA sunt admise la tranzactionare pe piata reglementata la vedere administrata de Bursa de Valori Bucuresti, Categoria Premium, avand simbolul de tranzactionare ″M″.

Grupul MedLife are un istoric de succes in ceea ce priveste atat cresterea organica, cat si cresterea prin achizitii. incepand cu 2009 a deschis sau a achizitionat 83 de unitati medicale. Echipa sa puternica si experimentata de management a fost capabila sa creeze si sa gestioneze aceste oportunitati de crestere, dobandind cunostinte si experienta valoroase, care sa ii permita gasirea celei mai bune cai pentru continuarea cu succes a extinderii.

Despre Fundatia Conservation Carpathia

Fundatia Conservation Carpathia (FCC) a fost infiintata in 2009, la Brasov, avand ca viziune crearea unei zone protejate cu natura salbatica de talie mondiala, in sudul Carpatilor romanesti, in beneficiul biodiversitatii si al comunitatilor locale. in prezent, FCC protejeaza 20.000 de hectare de padure si pasune alpina in muntii Fagaras ,Iezer-Papusa, Piatra Craiului si Leaota, o zona de stricta conservare. Mai mult decat atat, din 2012 pana in prezent fundatia a achizitionat peste 500 de hectare de teren taiat la ras, pe care l-a reimpadurit cu ajutorul finantarii din proiecte publice, private, donatii individuale sau de la corporatii.

Proiectul Fundatiei Conservation Carpathia este unic in Romania si in Europa, reprezentand in prezent cea mai mare initiativa de conservare a padurilor.