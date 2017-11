Pampers pune la culcare grijile parintilor legate de somnul bebelusilor

Cel mai des intalnit motiv de ingrijorare in randul parintilor este lipsa odihnei pentru cei mici, arata un studiu recent, care stipuleaza si ca 8 din 10 copii pana in trei ani se trezesc cel putin o data pe timpul noptii.

De ce se trezeste noaptea? De ce nu adoarme? Cat ar fi indicat sa doarma? Somnul bebelusului este un subiect extrem de important pentru parinti, care naste intrebari si multe motive de ingrijorare. Pampers vine in intampinarea acestora cu o noua campanie, invitandu-i sa spuna Noapte buna, grijilor, bebelusii nostri dorm, printr-o serie inedita de cantece de leagan, dezvoltate in colaborare cu DeMoga Music.

Shhhh, nu treziti copilul!

Cel mai des intalnit motiv de ingrijorare in randul parintilor este lipsa odihnei pentru cei mici, arata un studiu* recent, care stipuleaza si ca 8 din 10 copii pana in trei ani se trezesc cel putin o data pe timpul noptii.

Oana Vlah, consultant certificat in somnul copilului, declara: „Bebelusii au nevoie de un somn sanatos pentru a creste armonios si a dezvolta un sistem imunitar puternic. in timpul somnului se secreta hormonii de crestere - cei implicati in dezvoltarea muschilor, cresterea oaselor si metabolizarea grasimilor si a carbohidratilor. La fel de important, in somnul profund, copiii beneficiaza de o activitate intensa a celulelor care lucreaza la regenerarea tesuturilor si a organelor interne. in timpul primilor ani de viata, somnul se concentreaza in special noaptea, iar somnul din timpul zilei va fi din ce in ce mai scurt. Daca, din diverse motive, bebelusii nu au parte de somn adecvat varstei lor, acestia vor fi mai putin alerti pe parcursul zilei, vor manifesta crize de furie mai dese, se vor concentra mai greu si vor avea un sistem imunitar mai slab.”

Grijilor, treceti la somn! Bebelusii nostri dorm.

Pampers vine in intampinarea parintilor cu o serie de cantecele de leagan, menite sa adoarma nu doar copiii, ci si grijile legate de somn ale parintilor lor. Cantecelele au fost create in colaborare cu autorii DeMoga Music, iar prima piesa poate fi deja ascultata pe pagina de Facebook Pampers Romania si pe canalul de YouTube Pampers Romania, ce poate fi accesat la acest link: https://www.youtube.com/watch?v=bubBHgzALRM

„Stim cu totii ca un somn linistit este esential pentru cel mic. imi amintesc ca la scurt timp dupa ce a implinit un an, Maria a inceput sa fie agitata si refuza sa mergem la somn cand se apropia ora de culcare,” spune Marius Moga. „Am incercat diferite metode prin care sa o adormim, timp de mai multe saptamani si, intr-un final, cel care ne-a ajutat a fost ursuletul de plus. Ursuletul era obosit si trebuia pus la somn, dar nu pur si simplu, ci trebuia trecut printr-o rutina care presupunea invelit in patura preferata si spus povesti pe un ton cat mai soptit. si uite asa, adormindu-l pe ursulet, adormea si Maria. Ca tatic, am rezonat din prima cu aceasta campanie si m-am bucurat sa transform impreuna cu Adrian Klein si Loredana Cavasdan grijile parintilor legate de somnul bebelusilor in cantece de leagan. Sper sa le fie de ajutor atat celor mari, cat si celor mici.”