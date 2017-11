Descopera noile produse L’OR si ofera-ti momente de pura incantare

Comunicat de presa

De peste 25 de ani, brandul L’OR este sinonim cu standardul de aur in lumea espresso-ului. In 2017, acest standard ajunge acum si in Romania. Inspirata de perfectiunea gustului, noua gama de produse L’OR aduce o ampla selectie gourmet de tipuri de cafea ce promit momente de pura placere.

Brandul L’OR s-a nascut in Franta sub semnatura elegantei si imbina rafinamentul si tehnologia pentru a oferi o experienta multisenzoriala tuturor celor care iubesc sa se rasfete cu o cafea buna, pretioasa ca aurul.

Produsele L’OR beneficiaza de un ambalaj special, ce integreaza inovatia Aroma Lock, o tehnologie noua de ambalare care pastreaza intacte prospetimea aromei si gustul rafinat al cafelei pentru un timp indelungat, in ambalaje nevidate. Inovatia Aroma Lock seteaza un nou standard de aur pe piata cafelei din Romania. Datorita acesteia, nu mai este necesara vidarea pachetului, deoarece tehnologia permite acum ambalarea cafelei imediat dupa ce a fost macinata, evitand contactul cu oxigenul inca de la inceput. Prin ambalarea imediata, intreaga aroma seducatoare a cafelei este capturata si te aduce mai aproape de momentul prajirii cafelei.

Gustul bogat este creat printr-un acord perfect intre mai multe tipuri de cafea, dupa o reteta originala, cu note blande si tari, pentru a captiva si incanta toate simturile. Fiecare ceasca de cafea L’OR aprinde un moment de placere pura si seduce simturile prin intensitatea aromelor.

Filosofia L’OR este de a oferi cate un produs diferit pentru fiecare personalitate. De aceea, portofoliul L’OR cuprinde un sortiment extrem de bogat de arome rafinate, cu produse prezente in cea mai mare parte a categoriilor de cafea, ce acopera profiluri de gust foarte diversificate si nivele de intensitate variate.

Colectia L’OR este unica pe piata si datorita faptului ca vine cu cate un tip de produs Espresso in toate categoriile de cafea, datorita expertizei brandului in aceasta zona.

Astfel, gama de cafea prajita si macinata cuprinde trei variante de produse:

Classique – incanta cu o aroma echilibrata si rafinata

Intense – inspira cu un gust bogat si plin de viata si aroma subtila de caramel

Espresso – trezeste simturile cu note puternice si elegante