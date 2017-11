Romania inregistreaza o crestere a consumului de sucuri si mousse-uri de fructe si legume

In anul 2017, consumul de sucuri de legume a crescut cu 7,7% in comparatie cu anul precedent, iar consumul de sucuri de fructe a ramas la acelasi nivel

Comunicat de presa

Conform studiului anual realizat de Havas Media incepand cu 2015, pe un esantion de 300 de femei, se constata un nivel de consum similar in ceea ce priveste sucurile de fructe si o crestere a nivelului de consum in ceea ce priveste sucurile de legume si mousse-urile. Studiul a fost realizat pe 300 de femei din Romania, cu varsta cuprinsa intre 25 – 45 ani ca parte a campaniei „Mousse si suc 100% - aici sunt vitaminele istete!”.

Consumam mai multe mousse-uri de fructe si legume

In anul 2017, consumul de sucuri de legume a crescut cu 7,7% in comparatie cu anul precedent, iar consumul de sucuri de fructe a ramas la acelasi nivel. O crestere semnificativa se inregistreaza in 2017 la consumul de mousse-uri cu un procent de 12,5% mai mare fata de 2015 si cu aproximativ 10% mai mare decat anul trecut.

Conform studiului, sucurile 100% de fructe si legume sunt consumate de cateva ori pe saptamana, iar principalii consumatori ai celor de fructe sunt copiii, pe cand cele care consuma cel mai frecvent sucuri de legume sunt femeile. Totodata, in anul 2017 un procent de 39,9% dintre respondenti declara ca beau intre 3 – 5 litrii de suc in fiecare saptamana, asadar, se inregistreaza o crestere in comparatie cu anul precedent cand cantitatea de sucuri consumata era de sub 3 litrii pe saptamana. Specialistii OMS recomanda consumarea a 5 portii de fructe si legume pe zi, iar o portie poate fi inlocuita cu un suc 100% sau cu un mousse de fructe si legume. Potrivit cercetarii, 41% dintre respondenti sustin ca se conformeaza acestei recomandari.

O crestere semnificativa s-a inregistrat in fiecare an la consumul de mousse-urile de fructe si legume. in 2017, majoritatea respondentilor au declarat ca beau astfel de produse de cateva ori pe saptamana, pe cand in anul 2015 frecventa de consum era mai redusa, mousse-urile fiind consumate doar de cateva ori pe luna. in ceea ce priveste principalii consumatori ai acestui tip de produs, 63,5% dintre respondenti au mentionat copii. Asadar, mamele din Romania sunt mai constiente de beneficiile aduse prin consumul regulat de mousse-uri de fructe si legume, rezultat confirmat de cercetarea referitoare la frecventa consumului.

Perceptia romanilor despre sucuri si mousse-uri si intentia de cumparare

Perceptia despre sucuri nu s-a modificat de-a lungul celor trei ani, majoritatea respondentilor sunt de acord cu afirmatia ca sucurile sunt niste produse gustoase si sanatoase si numai o parte mica dintre acestia considera ca sucurile pot inlocui fructele si legumele. Sucurile de fructe si legume sunt consumate intre mese, cat si la micul dejun.