Renumitul Pastry Chef Diego Lozano sustine la Horeca School un nou curs de specializare in arta cofetariei

Comunicat de presa



Unul dintre cei mai cunoscuti cofetari si ciocolatieri ai lumii, Pastry Chef-ul brazilian, Diego Lozano, va sustine in perioada 15 – 17 noiembrie 2017, la Horeca School, un program complex despre tendintele in cofetaria moderna. Prezent pentru a doua oara in Bucuresti, Chef Diego Lozano se adreseaza cofetarilor cu experienta care vor sa isi imbunatateasca tehnica si sa experimenteze noi retete.

“Very Brazilian - Tendinte in cofetaria moderna” este programul semnat de Chef Diego Lozano, ce va cuprinde 15 retete special selectate pentru a oferi diversitate in tehnicile culinare aplicate in curs. De la aluatul oparit si glazuri oglinda, la creme aerate si combinatii de texturi, chef Diego Lozano va aduce specificul brazilian al cofetariei moderne la Horeca School.

Chef Diego Lozano va include in tematica cursului retete surprinzatoare cu ingrediente speciale, 100% naturale, precum Grumixama, un fruct specific Braziliei, celebrele bomboane Brigadeirom sau fructele exotice cupuacu. Pe langa aromele exotice, cursantii vor experimenta si gusturile clasice ale miezului de nuca si cafelei, alaturi de aroma delicata de caise, zmeura sau sfecla rosie, pe un strat crocant cu susan, intr-o varietate de retete ce fac parte din tematica cursului.



„Pentru innoirea si imbunatatirea sistemului educational si a formarii profesionale, Horeca School dezvolta un program prin care sunt invitati chefi si pastry chefi renumiti care aduc in cadrul cursurilor, noi tehnici in domeniul in care sunt specializati. Unul dintre ei este si celebrul Chef Diego Lozano care ne invata la acest Master Class noi tendinte in cofetaria moderna.” a declarat Cristina van der Schaaf, fondatoare Horeca School.

“Colaborarea cu specialisti ai artei culinare, recunoscuti la nivel international pentru rezultatele lor, este unul dintre pilonii prin care Electrolux a contribuit de-a lungul timpului la cresterea calitatii culinare. Ne bucuram sa fim parteneri ai initiativei Horeca School si sa sprijinim un demers de specializare a pasionatilor de cofetarie, cu unul dintre cei mai renumiti Pastry Chef din lume.” a declarat Carmen Georgescu, Marketing and Communication Manager Electrolux Romania.

Furnizor ales de peste 50% dintre chefii europeni cu stele Michelin, Electrolux va pune la dispozitia participantilor la curs, electrocasnice performante, concepute special pentru a-i sprijini in rezultatele de top pe care le urmaresc. Prin versatilitatea sa, robotul de bucatarie Kitchen Assistant va fi cel mai important ajutor, asigurand mixarea corecta a compozitiilor si pregatirea rapida a aluaturilor. De asemenea, prin functia sa speciala cu abur, cuptorul CombiSteam va garanta textura fina a preparatelor prin puterea aburului- o tehnica culinara preferata de multi dintre marii bucatari al lumii. In plus, cursantii Horeca School vor avea posibilitatea de a experimenta diverse tehnici culinare prin preparea precisa si rapida la plitele cu inductie Electrolux.

Horeca School- The journey from passion to profession.

Horeca School se adreseaza tinerilor si nu numai, care au dorinta de a se califica sau a se recalifica in meseriile suport din domeniul HoReCa. Horeca School inseamna mai mult decat niste cursuri, este in primul rand, un concept de formare profesionala a adultilor si tinerilor bazat pe metode moderne de predare, in urma carora toti participantii beneficiaza de o diploma recunoscuta nu doar pe plan national, ci si in toate tarile membre ale Uniunii Europene. “Omul lipsit de educatie nu stie sa se serveasca de libertatea sa”. (Immanuel Kant)