MyMan.ro: Fa cunostinta cu primele 'Gift Concierge' care aduc Cadouri de lux in Romania

Comunicat de presa

Cadouri scumpe poti gasi oriunde, insa un cadou de lux tine de unicitate si de intuirea corecta a dorintelor - aici intervin primele Gift Concierge din Romania, Elena Miu si Corina Cristian. Cele doua sunt co-fondatoarele MyMan.ro si consiliaza persoanele interesate de lux in a gasi si oferi cadoul perfect, indiferent ca este vorba de o aniversare, sau de un gest intre doi parteneri de business. Din luna noiembrie, ele au deschis portile unei Galerii intr-o vila din Bucuresti unde isi vor prezenta colectia unica de obiecte si decoratiuni.

Dupa 10 ani in online, MyMan.ro, primul magazin digital din Romania dedicat cadourilor de lux si celor pentru barbati a deschis o Galerie pe Bulevardul Ferdinand I, in care sunt expuse permanent obiecte de lux din colectia sa si unde co-fondatoarele ofera consiliere in gasirea cadoului perfect.

Lansarea Galeriei a avut loc pe 10 noiembrie, intr-un ambient istoric si artistic.

Galeria este unica in Romania si se dedica in principal clientilor interesati de obiecte de colectie din zona business si corporate. Atat barbatii, cat si femeile sunt bineveniti ori de cate ori vor sa descopere cadoul perfect ca sa-si arate aprecierea.

Co-fondatoarele, Elena Miu si Corina Cristian, ofera consultanta in cadrul galeriei. Cele doua co-fondatoare identifica nevoile clientilor, se documenteaza si ii ajuta sa daruiasca atentia cuvenita in materie de cadouri de bun gust si calitate, potrivite pentru orice ocazie.

“Nu mai este de ajuns sa vinzi un produs, fie el si de lux, mai ales daca eticheta are mai mult de doua zerouri. Cei care isi doresc aceste produse se asteapta sa primeasca sfaturi de la un cunoscator fin al dorintelor si psihologiei din spatele unui cadou, si asta intr-un timp cat mai scurt” adauga Elena Miu.

Ce puteti vedea in cadrul Galeriei de cadouri de lux?

Galeria va expune in timp peste 300 de produse diferite, iar cele mai multe sunt din categoria statuetelor din bronz. Din colectie fac parte si mici obiecte decorative si de mobilier, replici si machete de colectie, ceasuri, seturi de sah de lux, instrumente de scris cu pana retro si moderne, accesorii vestimentare si jocuri rare.

Toate aceste obiecte sunt create si fabricate exclusiv in Europa de Vest, pe care nu le mai gasesti nicaieri in Romania.