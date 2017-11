Brandul Gerovital se extinde cu o noua gama pe baza de Acid Hialuronic – Gerovital H3 Hyaluron C

Comunicat de presa

Farmec, cel mai mare producator roman de cosmetice, continua sa dezvolte portofoliul si lanseaza o noua gama sub umbrela brandului Gerovital – H3 Hyaluron C. Cele cinci noi produse de ingrijire a fetei din gama au la baza Acidul Hialuronic pur si lipozomal, in concentratie marita, precum si Vitamina C, ambele ingrediente contribuind la estomparea semnificativa a ridurilor, la hidratarea si regenerarea pielii.

In ultimii doi ani, subcategoria produselor antirid a inregistrat o crestere la nivel international, aceasta avand cea mai mare pondere valorica pe segmentul produselor de ingrijire a tenului in Romania, conform calculelor realizate pe baza datelor Nielsen.

„Lansarea noii game Gerovital H3 Hyaluron C ne aduce mai aproape de consumatorii nostri, carora le oferim solutii de ultima generatie pentru combaterea imbatranirii tenului. in materie de ingrijire personala, produsele antirid se afla in topul preferintelor romanilor, iar solutiile pe baza de acid hialuronic se evidentiaza in mod clar in vanzarile din acest an. Astfel, bazandu-ne pe expertiza Gerovital, lider de piata pe segmentul produselor de ingrijire a tenului, am decis sa dezvoltam o noua gama in cadrul brandului Gerovital in care acidul hialuronic si vitamina C sunt optim dozate, astfel incat pielea sa isi imbunatateasca semnificativ luminozitatea, fermitatea si elasticitatea in 10 zile. Suntem siguri ca datorita eficientei produselor, a modului elegant de prezentare si a unui pret extrem de competitiv, gama va castiga aprecierea romanilor”, a declarat Ioana Borza, Director Marketing Farmec.

Noua gama Gerovital H3 Hyaluron C a fost lansata pe piata cu 5 produse destinate ingrijirii tenului normal cu tendinta de uscare si se adreseaza femeilor cu varsta cuprinsa intre 30-50 de ani.

Fiolele contin un ser bogat in acid hialuronic pur si lipozomal care, impreuna cu Vitamina C, stimuleaza procesul de reinnoire celulara, umplu ridurile din interior si mentin fermitatea pielii. Pe langa puternicele efecte antirid, fiolele contribuie la protejarea tenului si la corectarea micilor imperfectiuni ale acestuia.

Crema antirid de zi are efecte de hidratare intensa, antirid si de protectie impotriva poluarii urbane si Crema antirid de noapte stimuleaza procesele regenerative la nivelul pielii in timpul repaosului nocturn, atenueaza ridurile si imbunatateste semnificativ fermitatea pielii. Ambele produse au o concentratie de Acid Hialuronic de 1%.

Pentru intretinerea zonei sensibile din jurul ochilor a fost creata Crema antirid contur ochi si buze Gerovital Hyaluron C, concentratie 2%. Aceasta poate fi aplicata independent sau asociata cu crema de intretinere de zi sau de noapte.

Cel de-al cincilea produs din noua gama este Apa Micelara Gerovital Hyaluron C care ajuta la antrenarea si eliminarea delicata a tuturor impuritatilor acumulate la suprafata pielii.

Noile produse pot fi achizitionate din toate supermarketurile, hipermarketurile si magazinele de profil din tara, precum si din magazinele de brand Gerovital. De asemenea, produsele din gama Gerovital Hyaluron C pot fi comandate si din magazinul online www.farmec.ro.