Viitorul in hairstyling in viziunea Londa Professional

Trenduri, creativitate si viziune pentru a imagina viitorul in hairstyling. Evenimentul Londa Professional, Drops of Future, a adus pe scena stilisti consacrati, dar si tinere talente.

Comunicat de presa

Trendurile toamna/iarna au fost prezentate de Costantino de Tommaso, unul dintre cei 4 Directori Globali, care construiesc tendintele in fiecare sezon alaturi de echipa Londa Professional. in aceasta toamna/iarna, accentul cade pe sublinierea unicitatii fiecaruia dintre noi prin intermediul tunsorii si culorii.

Noutatea o reprezinta utilizarea tehnicii de colorare Hair Strobing, imprumutata din machiaj, care se focuseaza pe iluminarea trasaturilor. Aceasta presupune aplicarea nuantelor deschise in zona conturului fetei, care de obicei capteaza razele soarelui. Distribuirea culorii se face tinand cont de tunsoare. Rezultatul este un contrast bland, dar vizibil intre nuante, care accentueaza trasaturile si creeaza un look cu un aspect foarte proaspat.

Pentru sezonul rece, efectele sunt plasate in special la nivelul gatului si a umerilor, cu un pattern in zigzag care adauga asimetrie si creaza o tranzitie soft intre zonele de culoare.

In cadrul evenimentului Drops of Future au fost prezentate colectiile QUEENDOM a Echipei Londa New Talent si INDIVIDUAL, semnata Londa Team Romania.

Colectia Queendom este despre femeia care nu uita niciodata sa isi poarte coroana invizibila. Iese in evidenta prin felul ei de a fi, de a se purta, de a trai. isi poarta hainele, parul si accesoriile astfel incat sa o scoata in evidenta.

Colectia INDIVIDUAL pune in evidenta unicitatea fiecaruia dintre noi. Clasic sau modern, traditional sau non-conformist, romantic sau avangardist, perfect neted sau extra-texturat, plin de culoare sau culoarea perfecta: cati hairsilist, atatea posibilitati.

O alta sursa de inspiratie a fost colectia #evolution semnata de Bogdan Mirica si echipa sa. Colectia #Evolution reintegreaza ideea de tesatura impletita, care se regaseste ca simbol de baza in costumul traditional. Acesta simbolizeaza structura familiei, continuitatea vietii, evolutia comunitatii. Colectia a cuprins trei sectiuni reprezentand trecutul, prezentul si viitorul. „Simbolistica autentic romaneasca imi da o mare bucurie si m-a inspirat in crearea unei colecsii de coafuri care respira romaneste” sustine Bogdan Mirica.

Tot in cadrul evenimentului Drops of Future au fost premiati stilistii cu cele mai bune lucrari din concursul Londa Beauty Vibes.