Kaufland gazduieste prima editie de Street FOOD pe Barbu Vacarescu

Kaufland Romania este gazda evenimentului Street FOOD pe Barbu Vacarescu, care ajunge anul acesta pentru prima oara in Bucuresti, pe Bulevardul Barbu Vacarescu.

Comunicat de presa

Kaufland Romania este gazda evenimentului Street FOOD pe Barbu Vacarescu, care ajunge anul acesta pentru prima oara in Bucuresti, pe Bulevardul Barbu Vacarescu, in weekendul 3-5 noiembrie, intre orele 12:00 si 23:00. Evenimentul va avea loc in parcarea magazinului Kaufland iar accesul este gratuit.

Street FOOD Festival, primul eveniment din Romania care inglobeaza elemente autentice ale street food-ului international, asteapta pasionatii de delicii culinare sa se bucure de truck-urile colorate si de preparatele a 27 de vendori din toate colturile tarii: Stradale, Kaufland Bus, Arrosticini, Elemoszia, Nori Yakitori, Cimbru si multi altii*.

Vizitatorii vor avea ocazia sa savureze preparatele speciale ale unor chefi celebri, precum Chef Foa, Catalin Jernoiu si Nicu Craciun. Chef Foa va participa la eveniment cu deja faimosul sau Foa's Pastrami - piept de vita scos din "brine" dupa 7 zile; Chef Nicu Craciun de la Cimbru gateste sandwich-uri numai cu paine cu maia proaspata, vita de cea mai inalta calitate si sosuri artizanale in combinatii neasteptate. Robert Petrescu, castigatorul editiei Masterchef din 2017, va fi prezent cu food truck-ul sau specializat in mancare de strada nipona, iar Camionetta va gati pizza napoletana vero la un cuptor pe lemne de doua tone care ajunge la temperaturi de 500 de grade. Chef Catalin Jernoiu, care gateste de la varsta de 16 ani si artizanul din spatele Zahana 33 Grill, va participa de asemenea la eveniment cu binecunoscutele sale preparate la gratar.

In fiecare seara, atmosfera festivaliera va fi completata de concerte, dupa cum urmeaza:

Vineri, 3 noiembrie

19:30: Soul Serenade

21:00: Mihail

Sambata, 4 noiembrie

18:15: NEXT EX

19:30: Soundopamine

21:00: FiRMA

Duminica, 5 noiembrie

19:30: Are You Anywhere

21:00: Otherside

*Lista completa a vendorilor din cadrul Street Food Festival Barbu Vacarescu: Stradale, Kaufland Bus, Home Garden Food Truck by Food Squad, Mr. Cannoli, Cimbru, Elemozsia, Camionetta, La Nu stiu Cine, Arrosticini, Meat Busters, La Finca Alioli, Nori Yakitori, Das Grillmobil, Crush Wine Bar, Prosecco Van, Drunken Squid, Smokin Pig, Cot Cot, Delicii Pe Roti, Naked Potato , Za German, Big John, Burger Van, Fritto Van, Jernoiu BBQ, Steakaway, Cat Wok.