Lyria - prima colectie de genti slow fashion

Comunicat de presa

100% romanesc, brandul Lyria a intrat intr-o noua etapa de dezvoltare odata cu lansarea celei mai noi colectii, Sophisticated Chic. Aceasta pune accent pe versatilitatea accesoriului preferat al femeii oferindu-i acesteia posibilitatea de a avea trei genti intr-una.

Sophisticated Chic, o colectie de genti aparte, se adreseaza femeii urbane, mereu in miscare, care are nevoie de accesorii smart pentru a-si adapta tinuta in functie de momentul zilei. Astfel, colectia-capsula create de designerul Armina Popeanu are ca si caracteristica principala versatilitatea. Datorita capacelor interschimbabile, acestea pot schimba complet lookul celei care poarta geanta. Astfel, o tinuta office, simpla, sobra, poate deveni jucausa cu ajutorul unui capac cu presaj sau cu piele speciala, cum ar fi cea de ponei, ori de-a dreptul glam atunci cand I se aplica un capac cu perle, pene si volane din piele.

“Am vrut prin aceasta colectie sa venim in ajutorul femeii urbane, care are nevoie de accesorii smart, versatile. Care nu trebuie sa se duca acasa pentru a-si schimba tinuta doar pentru ca seara are o petrecere, ci este suficient sa schimbe capacul gentii. Am pus accent pe elemente sofisticate, cum ar fi perlele sau penele pentru ca orice femeie are nevoie de putin mister si de putina stralucire, iar gentile Lyria ofera tocmai acest lucru. Am creat astfel, un fel de partener pentru intreaga zi”, a explicat Armina Popeanu.

Noua colectie Lyria este creata in spiritul slow fashion, incurajand investitia in accesorii de calitate, cu o durata lunga de viata si usor de purtat in orice moment al zilei.

Gentile din colectia Lyria vor fi disponibile online pe www.lyria.ro, iar preturile vor porni de la 359 lei.

Despre Armina Popeanu & Lyria

Armina Popeanu (28 de ani) este arhitect, specializat in design interior, design vestimentar si styling. De curand, Armina a dat curs unei alte pasiuni si s-a specializat in manufactura si designul pantofilor. Brandul Lyria a fost creat in urma cu trei ani, cu o investitie initiala de 2.000 de euro. La acel moment, brandul se concentra exclusiv pe comercializarea gentilor pictate cu indemanare si pasiune de catre Armina Popeanu. Din 2015 intreaga productie este interna, dupa achizitionarea unei mici fabrici in judetul Brasov, dezvoltandu-se totodata o noua directie si o noua imagine pentru brand.