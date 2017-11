Produsele de cosmetica medicala Dr. Kleanthous au fost lansate in Romania

Produsele de cosmetica medicala Dr. Kleanthous au fost oficiale lansate in Romania printr-un eveniment dedicat specialistilor in estetica, jurnalistilor si bloggerilor de beauty, desfasurat la Hotel Intercontinental. Invitatul special al evenimentului a fost Elke Henz, CEO al companiei Dr. Kleanthous iar gazda serii a fost Dana Savuica. Dr. Kleanthous este un brand recunoscut pe plan international datorita inovatiei aduse in domeniul esteticii, prin cercetarile de peste 20 de ani realizate de catre Dr. Panaijotis Kleanthous. In urma acestora, moleculele de albumina denumite molecule de suport celular au fost introduse in premiera in cosmetica.

Pana in jurul varstei de 25 de ani, moleculele de suport se gasesc in cantitate suficienta in celulele noastre insa, odata cu inaintarea in varsta, numarul lor scade si la fel si schimbul de informatii din interiorul celulelor si dintre acestea. Acest schimb de informatii este extrem de important pentru mentinerea functiilor celulei si pentru o crestere echilibrata a lor. Principiul Dr. Kleanthous, care sta la baza tratamentelor sale se bazeaza pe continua imbunatatire a structurii tenului cu ajutorul acestor molecule de suport celular.

Efectele lor benefice au fost mai intai confirmate in medicina si apoi in cosmetica regenerativa. Rezultatele deosebite obtinute prin injectarea c.s.m in epiderma i-au stimulat interesul in gasirea unei solutii optime de a le utiliza si in saloanele de cosmetica. Astfel, a descoperit importanta ultrasunetului cu ajutorul caruia aceste molecule pot fi introduse perfect in epiderma.

Tratamentele faciale create de catre Dr. Klenthous au la baza principiul conform caruia indiferent daca este vorba despre riduri, cearcane, tesut obosit sau chiar acnee si cuperoza, moleculele de suport celular ajuta la revitalizarea functiilor pielii pe termen lung. Aceste molecule regenereaza functiile tenului, asigurandu-i acestuia un scut antiaging veritabil, prin reprogramarea structurii intracelulare, prin imbunatatirea sistemului de comunicare intracelular sau prin protectia fata de radicalii liberi. Mai mult, moleculele de suport celular initializeaza sinteza de colagen si sporesc capacitatea de mentinere a nivelului de hidratare.

Tratamentele Dr. Kleanthous sunt aplicate cu ajutorul dispozitivului cu ultrasunete Sonostar Matrix. Bazandu-se pe cercetari stiintifice, Dr. Kleanthous a dezvoltat un dispozitiv tehnologic revolutionar, unic in intreaga lume. Sonostar Matrix este primul aparat cosmetic cu ultrasunete si tehnologie LED de inalta performanta care genereaza frecvente luminoase speciale pentru aplicatiile cosmetice. Acesta este alimentat cu baterii, fiind foarte potrivit pentru utilizarea mobila, in salon. Lumina spectrala si ultrasunetul cu regim modulat se combina diferit in functie de tratamentele personalizate, fiind posibila realizarea a peste 22 de programe.

Pe langa tratamente faciale, in laboratoarele Dr. Kleanthous au fost dezvoltate si solutii corporale si de regenerare a parului.

Dana Savuica a testat in fata audientei Skinjection, cel mai nou produs Dr. Kleanthous. Acesta este o masca cu efect instantaneu de netezire si hidratare, ce poate fi utilizat inaintea unei ocazii speciale dar si ca ritual de tratament in centrele de estetica.

In Romania, tratamentele Dr. Kleanthous sunt disponibile pe www.kleanthous.ro si in saloanele partenere: THAIco SPA, Hotel Intercontinental, Hotel Sheraton, Clinica Medispa, Nikstil, Riviera Spa, Salon Mirifique Concept, Armizette, Salon Creme, Lifting Beauty Cosmetics, Renata Cosmetica, Lady’s Club, Josephine Beauty Salon.