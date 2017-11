GETT’S Men Exclusive - reinventeaza serviciile de barbering

Comunicat de presa

Perioada 1880-1940 a fost epoca de aur a barbierilor. Barber shopul era locul preferat al barbatilor, unde acestia veneau sa afle noutati, sa dezbata subiecte fierbinti sau sa socializeze. Vizitarea barbierului era un ritual saptamanal si uneori chiar zilnic. in aceasta perioada saloanele barbierilor erau pozitionate in zone centrale, aveau vitrine colorate, lampadare fastuoase, scaune scumpe din stejar sau nuc si acoperite cu piele de cea mai buna calitate. Totul de la spuma de ras si pana la siglele luminoase era infloritor si luxuriant. in ciuda luxului interior, barber shopurile erau locuri calde si primitoare, unde o aroma de colonie familiara plutea mereu in aer.

A urmat apoi un declin al barber shop-urilor, insa nevoia de rasfat a barbatilor si dorinta de a avea grija de ei in spatii dedicate a revenit.

“Am asistat in ultimii ani la revenirea trendurilor in materie de ingrijire pentru barbati. Acestia au invatat sa acorde mai multa atentie modului in care arata, iar barba a devenit un accesoriu stilish menit sa-i puna in evidenta. si astfel s-a nascut GETT’S MEN – un brand de 4 stele , dedicat serviciilor de barbering si grooming. Aceste doua concepte se traduc prin ceva mai mult decat o simpla frizerie. Sunt servicii de ingrijire a barbii, de barbierit, de tuns si spalat pe cap sau chiar tratamente faciale.” a declarat Lucian Miess owner GETT’S Salons.

Prima locatie de acest tip a fost deschisa in luna decembrie a anului trecut in ParkLake, apoi a urmat o franciza la Cluj Napoca, la inceputul anului- GETT’S Color Bar Platinia.

La finalul lunii iulie 2017, GETT’S MEN Barbershop & Grooming a preluat barber shop-ul BRICI sub un brand de cinci stele GETT’S Men Exclusive . Amplasat pe Bd-ul Complexul Floreasca, inconjurat de restaurante bune si faimoase si foarte aproape de Piata Dorobanti, locatia de 5***** aduce clientilor din zona de nord a orasului cei 20 ani de experienta in servicii calitative de barbering& grooming: barbierit cu briciul, cu prosoape calde si cu scaune ce se fac pat pentru a permite masajul de relaxare, cu tuns din foarfeca si produse profesionale exclusiviste, dedicate ingrijirii barbii, completate cu servicii de manichiura, toate intr-o atmosfera de lux ce va contribui la conturarea unei imagini personale si a unui stil perfect.