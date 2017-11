Baby Spa aniverseaza 10 ani de excelenta in educatie acvatica!

comunicat de presa

Baby Spa, concept complex si complet de educatie acvatica, aniverseaza 10 ani de la inaugurare, marcand momentul prin promotii aniversare!

Infintat in 2007, Baby Spa a devenit in cel mai scurt timp etalonul in educatie acvatica datorita standardelor inalte, experientei si atentiei pentru fiecare detaliu precum si datorita serviciilor premium si a focusului permanent pentru siguranta si sanatatea copilului.

“In decursul anilor, serviciile Baby Spa au evoluat odata cu tehnologia si stiinta. A ramas neschimbata misiunea de a oferi copiilor sansa de a se dezvolta armonios prin inot, intr-un mediu sigur si primitor.” spune Anca Grecu, Doctor in Educatie Fizica si Sport, General Manager Baby Spa si Aviatiei Wellness Center.

Cu ocazia aniversarii, centrul de educatie acvatica ofera discounturi pentru pachetele de inot si terapii pentru copii precum si un numar de 50 de abonamente cu discount valabil pe viata.

Oferta LifeTime BabySpa ofera un discount de 25% permanent la pachetele de baza Baby Spa si va fi oferita primilor 50 de clienti care o solicita pentru cele doua locatii - Aviatiei Wellness Center si Baby Spa Vitan.

Despre Baby Spa

Baby Spa este standardul de aur in educatie acvatica in Romania, conceptul remarcandu-se prin programe de educatie acvatica gandite la cele mai inalte standarde din toate punctele de vedere. Activitatile Baby Spa sunt concepute si adaptate pentru fiecare categorie de varsta, de la bebelusul de numai cateva zile si pana la copilul de 10 ani. intreaga echipa este formata din specialisti cu o experienta vasta in domeniul programelor de inot si al gimnasticii acvatice prenatale.

Clasele de inot pentru copii sunt sustinute de catre instructori specializati a caror misiune principala este sa ii invete pe cei mici sa inoate, sa capete curaj si sa isi dezvolte abilitatile motrice. Astfel, cei mici se vor indragosti de sport si de miscare inca de la primul contact cu apa.