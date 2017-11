Pelteaua de gutui a Eugeniei - Produsul castigator al campaniei Cautatorii de Camari ajunge luni in toate magazinele Lidl

Comunicat de presa

Dupa ce au vizitat zeci de camari ale romanilor din intreaga tara, Lidl si Cautatorii de Camari – Chef Florin Dumitrescu si Andrei Aradits, au desemnat castigatorul campaniei – doamna Eugenia Mac, din Constanta. Pelteaua de gutui a Eugeniei este produsul Lidl creat in premiera dupa reteta autentica a unei gospodine si ajuns, de azi, pe mesele tuturor romanilor ca parte a gamei Camara Noastra. In plus, castigatoarea a primit si premiul de 10.000 de euro.

Pelteaua de gutui a Eugeniei este primul produs din gama Camara Noastra ce ajunge in magazinele Lidl dupa ce a fost descoperita chiar in camara unui roman. Reteta apartine doamnei Eugenia Mac, din Constanta, si are in compozitie gutui din belsug: pentru fiecare 100 g de peltea este nevoie de 210 g de gutui. Produsul este disponibil in borcane de 380 g (8.99 lei/borcan) si, la fel ca toate produsele din gama Camara Noastra, este produsa in Romania dupa retete autentice.

Aceasta va putea fi gasita in cadrul Saptamanii Romanesti, intre 30 octombrie – 5 noiembrie, in toate magazinele Lidl din tara.

„Camara Noastra este o gama de suflet pentru noi, o gama care le ofera romanilor prilejul sa guste retete autentice dintre cele mai variate – de la cele mai cunoscute, gatite in toata tara, pana la delicii regionale, stiute doar de localnici. Iar pentru ca gustul autentic este atat de important pentru noi, suntem foarte bucurosi ca, acum, Camara Noastra include Pelteaua de Gutui a Eugeniei, creata dupa reteta unei romance gospodine, care o pregateste de generatii in acest mod”, a spus Cristina Hanganu, Director de Comunicare si CSR, Lidl Romania.

Pelteaua de gutui a Eugeniei a fost aleasa de catre Chef Florin Dumitrescu si Andrei Aradits, dintre cele 13 preparate finaliste ale concursului Cautatorii de Camari, toate gatite dupa retete autentice de familie. Pe ultima suta de metri s-au intrecut preparate precum dulceata de dovleac cu rabarbar a Cameliei Rosu din Alba Iulia, zacusca de ciuperci pregatita de Dana Fleaca din Sibiu sau salata de ardei copti a lui Costin Constantin din Iasi.

In urma jurizarii, doamna Eugenia Mac a castigat marele premiu de 10.000 de euro si sansa ca toti romanii sa guste din delicioasa peltea de gutui, pe care clientii Lidl o pot gasi de astazi in magazine.

„Dintre toate comorile ascunse in camarile romanilor pe care i-am vizitat, pelteaua de gutui mi s-a parut cea mai interesanta. Pe langa faptul ca are un gust deosebit, usor dulce-amarui, extrem de parfumat, pelteaua de gutui este extrem de versatila. O puteti folosi atat la deserturi, cat si pentru a da o savoare aparte preparatelor din carne rosie sau vanat”, a spus Chef Florin Dumitrescu.