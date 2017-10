Disconfort in zona intima?

Comunicat de presa

Simptomele specifice uscaciunii vaginale sunt: roseata, iritatia, senzatia de mancarime si usturime, si chiar dureri, in timpul sau in afara contactului sexual. Toate acestea ar trebui sa fie un semnal de alarma ca ceva este in neregula. Fiecare femeie, indiferent de varsta, identifica aceste simptome si multe dintre ele au de-a face cu astfel de neplaceri in mod frecvent.

Pentru ameliorarea si indepartarea tuturor acestor simptome provocate de uscaciunea vaginala exista deja unele preparate fara hormoni, dar acestea au o textura sub forma de gel (preparate pe baza de apa). Acestor produse le lipsesc ingredientele hidratante si nutritive, si tocmai din acest motiv marea majoritate a femeilor prefera un produs sub forma de crema.

Vagisan MoistCream

Crema vaginala hidratanta cu acid lactic pentru refacerea aciditatii vaginale, uleiuri vegetale cu rol nutritiv si fara adaos de hormoni (estrogeni), se recomanda in uscaciunea vaginala a zonei intime, putand fi aplicata extern dar si intravaginal cu ajutorul aplicatorului inclus.

Proprietatile cremoase ale produsului inlatura disconfortul cauzat de uscaciunea vaginului si vulvei (senzatia de uscaciune, usturime, prurit si durere). Crema alba si fina nu contine hormoni (estrogen); de aceea, poate fi aplicata concomitent unei terapii hormonale substitutive sau alternativ cu crema vaginala sau cu ovule vaginale cu continut de hormoni (estrogen).

Produsa in Germania, in Laboratoarele Dr. Wolff, Vagisan MoistCream este poate singurul produs sub forma de crema recomandat cu succes pentru a preveni si ameliora simptomele uscaciunii vaginale.

Vagisan MoistCream - Crema vaginala hidratanta este disponibila in farmacii, fara prescriptie medicala.

Afla detalii si mai multe informatii pe www.vagisan.ro