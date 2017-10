Chef Scarlatescu iti pregateste meniul pentru petrecerea de Craciun a firmei tale, la Jubile Concept!

Comunicat de presa

Jubile Concept: Events - Art - Party, o noua locatie de evenimente din Nordul Bucurestiului, pregateste pentru petrecerile corporate de final de an pachete speciale in colaborare cu Chef Catalin Scarlatescu, dar si alte experiente culinare tematice.

”Urmeaza finalul anului, astfel ca, cei care nu si-au definitivat planurile pentru petrecerea de Craciun, ii invitam sa isi impresioneze partenerii sau sa isi motiveze angajatii cu un eveniment reusit. in ceea ce priveste tendintele pentru petrecerile de Craciun corporate, experienta invitatiilor este cea care conteaza, de accea venim in ajutor cu idei unice pentru a face din petrecerea de Craciun una memeorabila. Puteti alege preparatele unui Chef de renume, meniuri traditionale, elegante sau sofisticate. in plus, noua locatie Jubile Concept este una dintre putinele sali de evenimente din Bucuresti cu o capacitate de peste 1.000 de persoane intr-o sala grandioasa, in varianta de open space, fara coloane sau stalpi, cu un design elegant si functional. Astfel se pot organiza evenimente de la 100 la peste 1.000 de persoane”, a declarat George Ciausu, Manager Jubile Concept.

Daca va doriti un meniu aparte, propunerea ideala este Meniul lui Chef Scarlatescu care presupune prezenta la petrecere a chef-ului, personalizarea meniului cu preparate de top si invitatii personalizate, semnate de el insusi, pentru fiecare companie. in plus, fiecare participant la eveniment va primi un cadou delicios - Cozonacul lui Scarlatescu, pregatit dupa reteta sa.

Pentru cei care vor sa surprinda gustul iernii chiar si in meniurile de eveniment puteti opta pentru pachete tematice precum: Letter to Santa, Jingeling Around si Winter Joy, care includ preparate culinare desavarsite, adaptate atat sezonului in care ne aflam, cat si gusturilor si cerintelor invitatilor.

Daca insa preferati bucataria traditionala, puteti alege meniul traditional in aer liber, care include antreuri reci, preparate la ceaun si gratar, vin si tuica fiarta.

Pentru a oferi experiente aparte invitatilor, Jubile propune o serie de pachete optionale speciale: Prosseco Bar, pentru un welcome deosebit, Santa’s Candy Bike tematic, cu produse delicioase personalizate in tematica de Craciun, dar si prajituri in culorile firmei sau cu logo-ul acesteia. Pentru un eveniment interactiv puteti opta pentru un Burger Bar, unde invitatii isi pot crea propriul burger, dupa gustul lor. Un pachet spectaculos, care va poate condimenta evenimentul este Desert Live Cooking Station, unde un bucatar iscusit pregateste live deserturi flambante, ideal de surprins in fotografii.

Reusita unui eveniment sta in atentia la detalii, astfel ca pentru fiecare eveniment la Jubile Concept beneficiati de toate facilitatile dorite si chiar de un event planner pentru a va ajuta la coordonarea fiecarui aspect al evenimentului.