Se deschide Theodora Golf Club, cel mai mare resort de golf din Romania

Comunicat de presa

Theodora Golf Club, cel mai modern resort de golf din Romania, isi deschide oficial portile pe data de 15 octombrie 2017, in localitatea Teleac, comuna Ciugud, judetul Alba. Cu o investitie de 15 milioane de euro, noul resort cuprinde cel mai mare teren de golf din Romania, dar si o serie de facilitati de cazare si relaxare unice, clasificate la standardul de patru stele plus.

„Suntem extrem de incantati sa anuntam lansarea Theodora Golf Club, un proiect cu viziune pe termen lung, nascut din pasiunea pentru golf, un sport pe care il practic de peste 10 ani. Complexul isi propune sa devina o destinatie pe harta turismului romanesc si sa creasca potentialul turistic al zonei, la nivel national si international datorita pozitionarii sale excelente, chiar in inima tarii, in una dintre cele mai valoroase zone romanesti. Theodora Golf Club este o atractie unica in tara si in lume, ce se remarca in toate serviciile si facilitatile sale prin atentia la detalii, oferind o experinta de relaxare complexa.” declara Ioan Popa, Presedintele Theodora Golf Club.

Resortul a fost construit pe o durata de aproximativ doi ani de zile, designul purtand semnatura unei intregi echipe de profesionisti atat din tara, cat si din strainatate. Terenul de golf va fi deschis jucatorilor in primavara anului viitor.

Theodora Golf Club pozitioneaza Romania pe harta internationala a golfului, iar principala atractie a complexului este terenul de golf, cu o suprafata de 56 ha, pe care se desfasoara cele 18 parcursuri, fiind cel mai mare teren de golf din tara noastra. Proiectul din localitatea Teleac isi propune sa asigure dezvoltarea golfului in Romania, un sport foarte practicat in tarile occidentale si cu oportunitati de crestere si in tara noastra. O premiera este reprezentata de faptul ca terenul de golf va avea cel mai lung parcurs din Europa– PAR 6, de 735 de metri.

Noul club asigura celor interesati de invatarea acestui sport, posibilitatea initierii si deprinderii tehnicilor de joc, in cadrul zonelor de driving range, atat din exterior, cat si din interior, urmand sa fie deschisa si o Academie de golf dedicata copiilor, in viitorul apropiat.

Theodora Golf Club este situat la maximum 10 minute cu masina fata de Alba Iulia, fiind totodata o destinatie de interes pentru turistii straini, distanta fata de aeroportul din Cluj sau cel din Sibiu fiind intre 1 si 2 ore.