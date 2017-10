Incepe Cel mai mare schimb de piese de puzzle Animaterra

Comunicat de presa

Kaufland Romania invita toti parintii, copiii si iubitorii de joaca de toate varstele sa ia parte la Cel mai mare schimb de piese de puzzle Animaterra, in cadrul caravanei nationale care va poposi in sase orase din tara, in cursul lunii octombrie.

Evenimentele vor fi gazduite de Andra Gogan, cunoscuta cantareata si voce din desene animate, care va astepta participantii cu premii, activitati inedite si concerte pentru copii, in timp ce colectionarii Animaterra vor avea ocazia sa faca schimb de piese.

Turneul „Ocolul Pamantului in 60 de piese de puzzle” va debuta in Bucuresti, sambata, 14 octombrie, la Romexpo, pavilion C 6, intre orele 16:00-20:00, si va continua in urmatoarele orase:

Ploiesti – 15 octombrie, Casa de Cultura a Sindicatelor, orele 15:00 – 19:00

Timisoara – 21 octombrie, Halele Timco, orele 10:00-14:00

Cluj-Napoca – 22 octombrie, Impact Hub, orele 16:00-20:00

Iasi – 27 octombrie, Complex Hotelier Unirea, orele 16:00-20:00

Constanta – 29 octombrie, Centrul Expozitional, orele 10:00-14:00

Evenimentele vor oferi o calatorie distractiva si educativa in lumea Animaterra, prin intermediul zonelor special amenajate, unde participantii vor avea parte de surprize precum: concursuri de speed-drawing, mini-bowling, workshop-uri de origami, costumare in personaje si fotografiere instant cu masti de animale.

Cei mici vor primi si provocari specifice fiecarui continent, precum: sa imite ragetul unui leu, sa danseze ca Regele Julien din Madagascar sau sa construiasca un iglu din cuburi de zahar.

Piesele de puzzle Animaterra aduc excursii exotice in Tanzania si Zanzibar

Pana pe 7 noiembrie 2017, oricine face cumparaturi de minim 50 de lei in magazinele Kaufland, primeste piese de puzzle Animaterra si are sansa sa castige una din cele doua excursii exotice in Tanzania sau Zanzibar in valoare de 50.000 de euro, precum si vouchere de cumparaturi.

Despre Animaterra

Odata completat, puzzle-ul se transforma intr-un joc pentru copiii de toate varstele, dar si pentru adulti, in care distractia face echipa cu educatia. Acestia au ocazia sa se imprieteneasca, sa se joace cu animalele din intreaga lume, sa le afle povestile sau chiar sa le viziteze in excursii.

Puzzle-jocul Animaterra este facut in Romania, cu ajutorul ilustratoarei Ileana Surducan si a poetei Carmen Tiderle, care a compus dialogurile in rime ale simpaticelor animale. Mai multe detalii sunt disponibile pe www.animaterra.kaufland.ro