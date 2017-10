Cel mai mare magazin Douglas, deschis in Bucuresti Mall Vitan

Comunicat de presa



Bucuresti Mall, primul centru comercial modern din Romania, gazduieste incepand din 12 octombrie, noul flagship Douglas, al doilea de acest gen si cel mai mare magazin al retelei, din tara. Liderul european in retailul de beauty, parfumerie si produse cosmetice este acum prezent intr-un spatiu generos de 428 de metri patrati situat la etajul 1 al mall-ului.

Cu ocazia lansarii, Douglas a pregatit o serie de oferte exclusive: cadouri pentru primele 800 de persoane sosite in magazin, cadouri speciale pentru primii 300 de clienti care fac achizitii in valoare de minim 250 lei, dar si o tombola pentru toti clientii care fac achizitii in valoare de cel putin 200 lei din Douglas Bucuresti Mall Vitan in luna octombrie. Premiul cel mare este un voucher de cumparaturi Douglas in valoare de 1000 euro sau alte 10 premii si oferte speciale pentru clientii posesori de card de fidelitate Douglas Beauty Card.

Cel mai mare magazin Douglas din Romania ofera peste 10.000 de produse, atat parfumuri cat si produse de machiaj si ingrijire. Inaugurarea aduce si noutati absolute: brandul de machiaj By Terry, parfumeria Amouage, colectiile de parfumerie de nisa de la Carven si EISENBERG, dar si gamele binecunoscute ale retailer-ului: branduri de lux si brandurile proprii Douglas Collection.