Studiu: 8 din 10 clienti citesc review-urile inainte de a merge intr-un centru SPA

Comunicat de presa

The Public Advisors, compania de consultanta in comunicare si relatii publice, in colaborare cu institutul de cercetare iSense Solution au elaborat un studiu de piata cu privire la perceptia romanilor asupra modului in care acestia sunt influentati de review-uri in alegerea unui centru wellness & SPA.

Studiul, realizat pe un esantion de 515 persoane, releva faptul ca pentru mai mult de o treime dintre romani (35%) conteaza reputatia centrului. Totodata, acesta arata ca 8 din 10 clienti citesc review-urile inainte de a merge intr-un centru SPA.

,,Pentru a obtine review-uri cat mai bune, este indicat sa dezvoltam o strategie bine pusa la punct. Este foarte important sa le cereti clientilor o evaluare a experientei petrecute in SPA la scurt timp dupa ce au folosit facilitatile dumneavoastra. Nu uitati sa raspundeti review-urilor indiferent daca acestea sunt sau nu pozitive, evitand o discutie in contradictoriu cu clientul. Astfel si clientii care urmeaza sa citeasca aceste review-uri vor aprecia mai mult raspunsul dumneavoastra. O recenzie pe pagina hotelului sau a centrului SPA poate fi de multe ori acel instrument care il influenteaza pe client in decizia finala inainte de a face rezervarea”, spune Raluca Mihalachioiu, Managing Partner The Public Advisors.

Mai mult de jumatate dintre clienti (52%) asteapta un raspuns in termen de 7 zile de la scrierea unei recenzii online, in special una negativa sau critica. Exista totusi clienti mai exigenti care astepta un raspuns in termen de 3 zile, in timp ce 21% asteapta ca brandurile sa aiba un timp de raspuns de 24 de ore sau mai putin.

Conform studiului, review-urile sunt considerate importante in alegerea centrelor SPA. Astfel, 87% dintre respondenti declara ca citesc recenziile, in timp ce 99% dintre acestia sunt influentati de procentajul acestora in alegerea centrului SPA.

Totodata, 59% dintre clienti obisnuiesc sa ofere review-uri dupa ce au vizitat centrul SPA, in timp ce 41% dintre acestia nu ofera review.

„Aproape 3 din 5 romani prefera sa acorde review-uri pe retelele de socializare, restul alegand sa ofere recenzii pe site-ul centrului sau pe site-urile agregatoarelor de oferte. Cele mai multe pareri sunt pozitive, 96% din clienti acorda o recenzie pozitiva, in timp ce doar 4% dintre acestia ofera un review negativ. Dintre cei care acorda aceste reviw-uri reputatia centrului are o pondere de 40% in decizia de alegere pentru utilizatorii care frecventeaza centrele SPA cel putin o data la 3 luni”, adauga Andrei Canda, Managing Partner iSense Solutions.