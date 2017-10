Lansarea primei colectii de ochelari de soare LONGCHAMP

Femeia Longchamp este pasionata de ultimele trenduri in moda, dar este atenta la intreaga experienta a purtarii unui produs, care ar trebui sa fie una confortabila, placuta si inspirationala.

Comunicat de presa

Modelele de ochelari de soare au ca sursa de inspiratie colectia iconica de genti Longchamp, pastrand eleganta caracteristica brandului, liniile si formele feminine, rafinate, avand un design inovator si o paleta de culori puternice, vibrante. Pornind de la aceasta eleganta caracteristica si mizand pe traditia in excelenta, cat si pe istoria brandului, noua linie reprezinta o adevarata amprenta in lumea modei. Femeia Longchamp este pasionata de ultimele trenduri in moda, dar este atenta la intreaga experienta a purtarii unui produs, care ar trebui sa fie una confortabila, placuta si inspirationala.



„Ochelarii de soare reprezinta o noua categorie de produse complementare pentru brandul Longchamp. Aceasta noua linie are menirea de a completa si a creste portofoliul nostru, dar si garderoba femeii Longchamp." - Jean Cassegrain, directorul executiv al Longchamp

Aceasta noua colectie are menirea de a transforma si a rafina tinutele purtatoarei Longchamp, schimband dinamica povestii si experientei purtarii unor accesorii de lux. Vorbim despre notele de eleganta specifice Parisului, despre stilul de viata al femeii care emana siguranta, despre pasiunea pentru excelenta si despre dragostea pentru detaliile si finisajele care fac diferenta.

Ochelarii vin intr-o varietate de nuante si rame, oferind purtatoarei libertatea de a alege perechea potrivita fiecarei tinute, dar si posibilitatea de a purta ochelarii impreuna cu gentile colectiilor Longchamp.



Colectia a aparut din dorinta de a extinde portofoliul brandului, cat si pentru a aduce un tribut femeii Longchamp. Fie ca vorbim despre femeia indrazneata, femeia independenta si sofisticata, sau femeia romantica, noua colectie de ochelari de soare iti rezerva perechea care sa se potriveasca perfect atat tinutei, cat si atitudinii tale. Produsul final este o frumoasa impletire a materialelor de calitate cu nuante feminine si liniile fine, specifice Longchamp. Astfel, am creat o gama extinsa de modele, pentru ca tu, purtatoarea Longchamp, sa te poti bucura de libertatea de a alege ceea ce ti se potriveste.

Linia de ochelari de soare va fi disponibila in magazinul Longchamp, din Baneasa Shopping City, incepand cu 1 noiembrie.