5 preparate celebre pe care le poti savura in Saptamana Americana de la Lidl

Comunicat de presa

Disponibila in toate magazinele din tara, gama Mcennedy cuprinde cele mai populare si savuroase preparate in stil american, precum celebrele coaste marinate, cheesecake sau clatite.

Cand vorbim despre bucataria americana, retetele sunt usor de preparat si extrem de savuroase datorita mixului de ingrediente folosite. Coastele marinate, renumite pentru gustul aromat, sunt nelipsite din meniul celebrului barbeque. Disponibile in doua variante, picante sau cu condimente de barbeque, coastele marinate in stil american se gasesc la Lidl la doar 19.99 lei.

Un alt preparat simplu si rapid ce poate fi savurat in Saptamana Americana de la Lidl este hot dog-ul. Clasic, preparat doar cu chiflele (3.99 lei), crenvurstii (8.99 lei) si mustarul in stil american (4.99 lei) din gama Mcennedy, hot dog-ul este una dintre cele mai indragite gustari din lume. Pentru un plus de aroma, se pot adauga castraveti murati sau cateva feliute de ceapa prajita (4.99 lei). Dintr-un meniu in stil american nu poate lipsi micul dejun traditional, cu oua prajite, sunca, si celebrele clatite in stil american (7.99 lei) cu sirop de artar (19.99 lei).

Desigur, aventura culinara de peste Ocean trebuie sa fie completata de burgerii deliciosi. Foarte apreciata in zona de street food, poti incerca o reteta de burger cu carne de porc gatita lent din gama Mcennedy (17.99 lei), la care sa adaugi cruditatile preferate, branza Gouda feliata (7.99 lei) si sos pentru hamburger (6.99 lei), alaturi de o portie de inele de ceapa in panada (4.99 lei).

Iar pentru ca experienta gastronomica americana sa fie completa, gama Mcennedy contine si un desert racoritor, cheesecake traditional (6.99 lei), disponibil la Lidl cu capsuni sau coacaze.

Toate acestea si multe alte preparate din gama Mcennedy sunt disponibile in Saptamana Americana in toate magazinele Lidl din tara.