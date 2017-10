Cum sa realizezi fotografii cu flori memorabile – un workshop Floria in parteneriat cu F64

Timp de cateva ore, invitatii au aflat cum trebuie sa aleaga lumina sau fundalul fotografiilor, dar si despre cele mai utilizate filtre si aplicatii mobile pentru editarea fotografiilor de produs.

Iata cateva sfaturi esentiale pentru fotografii cu flori remarcabile

1. Setup-ul de lumini pleaca de la o singura sursa de lumina si poate ajunge pana la multiple surse, cu sau fara modificatori. Se poate utiliza si lumina naturala, unde fundalul si compozitia pot juca un rol foarte important in realizarea unei fotografii reusite.

2. Lumina naturala poate fi integrata foarte usor cu inca o sursa de lumina controlata, ce ne poate ajuta in diminuare sau accentuarea umbrelor pentru un cadru cu o lumina soft (umbre difuze) sau cu o lumina dura (umbre puternic accentuate, contrast).

3. Doua surse de lumina pot fi alcatuite si dintr-o sursa de lumina si un modificator de tip blenda (panou reflectorizant) sau reflector. Ele sunt pozitionate in fata luminii, subiectul aflandu-se intre sursa de lumina si blenda sau reflector si au rolul de a atenua umbrele dure.

4. Fundalul si masa de produs au un rol foarte important in realizarea cadrelor curate. In cazul fotografierii florilor singure, este preferabil ca fundalul sa fie cat mai uniform. Putem vorbi despre un perete, un material textil, o simpla iuta sau un parchet natural.

5. Masa de produs sau suprafata pe care este amplasat subiectul, trebuie la randul ei sa aiba o culoare complementara sau analog cu cea a fundalului. In cazul in care aceastea nu se potrivesc, este de evitat sa apara amandoua in cadru sau trebuie evidentiat doar unul dintre ele, sa zicem fundalul, iar suprafata sa fie intunecata, pentru a oferi uniformitate elementului care nu este in prim plan.

6. Intre elementele adiacente subiectului si acesta trebuie incercat cat mai mult folosirea culorilor complementare. Contrastul dintre acestea ofera un vizual placut pentru majoritatea privitorilor.

7. In cazul fotografierii buchetului de flori, trebuie sa ne axam pe partea centrala a acestuia, partea care este cu flori. Consideram ca cele doua parti, de sus si de jos, firele de decor si vaza, sunt adiacente, iar partea centrala este cea pe care vrem sa o scoatem in evidenta. Puteti incadra mai corect si mai concentrat pe subiect daca va apropiati de subiect, decat daca lasati cadrul de ampoare.

8. Florile sunt unele dintre subiectele accesibile pentru fotografia de produs si nu numai. Folosirea luminii naturale pentru un buchet sau o floare in vaza, poate fi facuta cu ajutorul unei ferestre luminoase. Pozitionati subiectul in lumina si aranjati un pic decorul (fundal, suprafata).



9. Incercati fotografierea din diferite unghiuri si observati care este pozitia cea mai avantajoasa.

10. Dupa ce ati ajuns la un rezultat care va place, incercati sa mai integrati o lumina controlata, care sa contracareze lumina naturala. Acesata poate diminua umbrele, sau lumina mai bine subiectul, posibilitatile depind de imaginatie si disponibilitate.

11. Atat in detaliu cat si intr-un cadru de amploare, pastrati proportiile naturale, astfel incat sa se inteleaga realitatea produsului prezentat.

12. Aplicatii utilizate pentru editare pe smartphone: Snapseed, foarte prietenoasa si cu filtre foarte interesante si pline de imaginatie, VSCO, Adobe PS Express, Adobe LR.

13. Este de evitat editarea in exces, contrastul sau saturatia, trebuie facute cu grija, astfel incat cadrul sa nu para desprins dintr-un desen animat sau dintr-o schita.

Depre Floria

Floria.ro, afacerea care conduce in topul vanzarilor online de flori, a implinit anul acesta 7 ani de existenta. Floria.ro a castigat de cinci ori titlul “Floraria Anului” la Gala Premiilor eCommerce si din mai 2015 este Furnizorul Oficial al Casei Regale a Romaniei pentru buchete si aranjamente.

Reteaua de florarii Floria cuprinde 4 florarii in Bucuresti, in Piata Dorobanti, bd. Ion Campineanu, Afi Cotroceni si Baneasa Shopping City, precum si o florarie in Ploiesti.

Grupul Floria opereaza floraria online Floria.ro, reteaua de florarii Floria In Strada, precum si divizia Floria la Evenimente. Divizia offline a Grupului demareaza, pe langa operarea florariilor si gestionarea evenimentelor, proiecte peisagistice si in zona de vanzari engros.

Despre F64

F64, lider pe piata echipamentelor foto-video din Romania, detine cel mai mare magazin de profil pe piata romaneasca de comert electronic: F64.ro. Cu o echipa de peste 150 de angajati, F64 inseamna atat un spatiu fizic pentru o gama variata foto-video, cat si un magazin online, unde clientii pot gasi pe stoc tot ceea ce au nevoie in materie de foto-video.