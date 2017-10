Colectia de moda SE POATE realizata de 47 de elevi din Tabara Meseriasilor pusa in vanzare la festivalul DIPLOMA

Comunicat de presa

Cele 10 tinute realizate de 47 de elevi de la scolile profesionale de profil din Buzau, sub indrumarea mentorului Ioanei Ciolacu vor fi disponibile pentru vanzare. Banii colectati vor fi donati pentru dotarea unui atelier de croitorie din una dintre scolile din Buzau, participante in Tabara Meseriasilor editia 2017

Smiley, INNA, Antonia, Adrian Despot, Vama, Paul Ipate, Virgil Iantu, Adela Popescu, Corina, Amalia Enache, Sandra Stoicescu, Andreea Berecleanu, Corina Caragea, Gianina Corondan, Mona Nicolici, Marius Moga, Sore si Andreea Ibacka si-au donat tinutele pentru ca acestea sa fie transformate in Tabara Meseriasilor

Colectia SE POATE va fi expusa intre 6-15 octombrie la festivalul DIPLOMA care se desfasoara la Palatul stirbei. Cele 10 tinute pot fi achizitionate in cadrul evenimentului, iar banii colectati vor fi donati pentru dotarea unui atelier de croitorie din una dintre scolile din Buzau, participante in Tabara Meseriasilor, editia 2017.

In saptamana petrecuta in Tabara Meseriasilor din tara lui Andrei, in perioada 20-26 august 2017, elevii din seria croitorilor au participat la ateliere practice alaturi de designerul roman, Ioana Ciolacu. impreuna au transformat complet tinutele primite de la 18 celebritati, gandind un design nou pentru fiecare articol vestimentar. Au realizat schitele, au facut tiparele, au croit, vopsit si finisat in atelierul de croitorie din Tabara Meseriasilor. Pentru majoritatea dintre ei, a fost pentru prima data cand au interactionat cu un designer, au lucrat cu o masina de cusut sau au vopsit tesaturi.

Colectia de moda SE POATE a fost prezentata pe 25 august in cadrul Coresi Shopping Resort Brasov intr-un fashion show in care 10 modele au defilat cu noile tinute realizate de elevi in Tabara Meseriasilor.

DIPLOMA, festivalul dedicat absolventilor de facultati creative, un proiect initiat de The Institute si inspirat de UniCredit Bank, aduce cei mai buni artisti ai generatiei 2017 fata in fata cu profesionistii din Arte Plastice, Arte Aplicate si Artele Scenei. Festivalul implica in toate evenimentele din program peste 35 de nume reprezentative pentru scena artistica si creativa din Romania. DIPLOMA gazduieste anul acesta alaturi de cele mai bune proiecte semnate de cei peste 100 de tineri artisti absolventi ai generatiei 2017 si 4 expozitii-capsula create de partenerii festivalului. Tododata, in cadrul evenimentului, elevii croitori din Tabara Meseriasilor, OMV Petrom, vor expune proiectul lor de absolvire, colectia SE POATE.