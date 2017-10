Gustul bucuriei de a fi impreuna. Gustul de acasa

Comunicat de presa

Delikat lanseaza un nou design al ambalajelor pentru intregul portofoliu de produse, intr-o linie moderna si unitara. Redefinirea identitatii vizuale se integreaza in noua campanie de comunicare a brandului, “Gustul bucuriei de a fi impreuna”, parte a platformei care promoveaza “Gustul de acasa”. Acesta reprezinta diferentiatorul pe care Delikat il detine si care acum transmite un mesaj mai puternic, emotional, prin promovarea valorilor de familie.

Noua platforma Delikat este construita in jurul importantei meselor in familie si a beneficiilor pe care acestea le au in viata fiecaruia dintre noi. Masa in familie este mai mult decât un obicei traditional, este o oportunitate de reconectare cu familia, de cunoastere, de comunicare cu cei dragi si mai presus, de dezvoltare. Plecând de la aceasta perspectiva, in noua sa campanie, Delikat isi asuma misiunea de a sustine mesele in familie si de a promova beneficiile acestora in rândul adultilor si copiilor.

“Stabilirea unor legaturi emotionale si transpunerea valorilor brandului in actiunile pe care le realizam, ne aduc mai aproape de clientii nostri si de promisiunea pe care le-o facem in calitate de lider al categoriei de baza pentru mâncare: sa aducem zilnic in casele lor, “Gustul de acasa”. Noua campanie Delikat, lansata anul acesta, vine sa intareasca legatura emotionala cu consumatorul nostru, fiind construita in jurul importantei familiei. Povestea pe care dorim sa o transmitem este aceea ca indiferent de greutatile si problemele cotidiene, intotdeauna când revii acasa, masa in familie va fi liantul care te va reconecta la lucrurile si sentimentele cu adevarat importante. Astfel, Delikat este mai mult deca un ingredient care face mancarea speciala si deosebit de gustoasa, este sentimentul de a te simti in siguranta alaturi de cei dragi.” a declarat Andreea Bobes, Category Manager Savoury & Dressings (Unilever).

Pentru a sustine campania manifest, Delikat a initiat Studiul National al Meselor in Familie, ca un prim pas al platformei „Gustul bucuriei de a fi impreuna. Gustul de acasa” prin care isi propune sa incurajeze cât mai multi români sa se reuneasca in jurul mesei si sa constientizeze cât de important este acest lucru pentru echilibrul familial. Totodata, pentru a atrage atentia asupra contextului social actual si pentru a promova la nivelul intregii tari, beneficiile meselor in familie, Delikat isi propune sa marcheze pentru români “Ziua Nationala a Meselor in Familie”.

In plus, ca parte a noii platforme de comunicare, Delikat isi redefineste identitatea vizuala intr-o directie mai moderna, dar in acelasi timp unitara. Noul design are elemente comune intre cele trei game de produse: pudra, granule si bors, pastrand culorile si imaginile reprezentative ale brandului Delikat si punând accentul pe calitatea ingredientelor atent selectionate, conservate prin uscare. Odata cu lansarea noii identitati vizuale, Delikat Bors Magic vine si cu o reteta imbunatatita, doar cu ingrediente naturale, cu tarâte si leustean, oferind acelasi gust acru, autentic.

Noile ambalaje Delikat au fost validate si apreciate de consumatori, cu ocazia realizarii unor studii specifice, in urma carora au fost confirmate diferite aspecte: impactul vizual, identificarea rapida la raft si cresterea intentiei de cumparare. Noile ambalaje se gasesc in magazine incepând din luna august, urmând sa se realizeze treptat tranzitia pe toate cele trei game: pudra, granule si bors.

Lansarea noului ambalaj va fi sustinuta printr-un plan integrat de marketing ce va contine componenta TV, promovare online pe platforma www.retetaperfecta.ro, campanii de PR, precum si activari dedicate in magazine.