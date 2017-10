Rovere Mobili lanseaza colectia EcoFriendly

Comunicat de presa

Rovere Mobili, unul dintre cei mai importanti furnizori de mobilier de lux din Romania si un trendsetter in domeniul design-ului de interior, lanseaza colectia EcoFriendly si sustine trendul eco in industria mobilierului.

Noua colectie EcoFriendly este conceputa pentru persoanele si companiile care pretuiesc si respecta natura. Colectia include piese de mobilier realizate din lemn salvat de la mobilier sau case vechi sau din alte materiale reciclabile care au ca scop protejarea mediului inconjurator.

Unul dintre brandurile care face parte din colectie este Dialma Brown. Filosofia acestui brand este aceea ca fiecare piesa de lemn merita salvata si reutilizata, imbinand trecutul cu viitorul si este un amestec de stiluri care creeaza armonia perfecta. Fiecare piesa de mobilier spune o poveste si are datoria de a duce mai departe istoria lemnului din care este realizata.

„La Rovere Mobili suntem foarte atenti ce branduri alegem sa oferim clientilor nostri, pentru ca acestea vor fi parte din viata lor. Nu oferim mobilier, ci un colt unde fiecare se poate simti cu adevarat acasa. Colectia EcoFriendly este in primul rand o poveste frumoasa. Fiecare piesa de mobilier cinsteste lemnul si ii da o noua menire.”, a declarat Miruna Tanase, Director Marketing Rovere Mobili.

Colectia EcoFriendly contine o gama larga de piese de mobilier. Periodic, Rovere Mobili va extinde colectia, in dorinta de a oferi clientilor sai piese de mobilier autentice, de calitate si in trend cu tendintele internationale.

„Rovere Mobili inseamna mai mult decat mobilier de lux. inseamna standarde inalte, profesionalism si solutii aplicate pentru orice nevoie. Avem in portofoliu branduri cunoscute la nivel international pentru calitate si rafinament. Pentru ca piata de mobilier de lux este o piata intr-o continua schimbare, Rovere Mobili se reinventeaza permanent, atat prin produsele pe care le comercializeaza, dar mai ales prin serviciile oferite: ideea clientului se poate transforma in realitate intr-un timp foarte scurt. Suntem mereu alaturi de clienti si prin colectia EcoFriendly dorim sa le oferim posibilitatea sa se bucure de piese de mobilier autentice si totodata sa sustina trendul eco in domeniu.”, a adaugat Miruna Tanase.

Colectia EcoFriendly poate fi gasita pe site-ul www.roveremobili.ro la sectiunea Mobilier Ecofriendly dar si in showroom-urile Rovere Mobili.