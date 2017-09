Actrita Ioana Ginghina da startul cursurilor de actorie pentru copii

Teatrul poate fi o metoda de educatie si invatamant, care poate interveni in formarea unui tanar atunci cand invatamantul alternativ nu este suficient.

Comunicat de presa

Vrei sa il indepartezi pe copil din fata televizorului sau a tabletei? Vino cu el la cursurile de actorie MiniArtShow by Ioana Ginghina. Teatrul poate fi o metoda de educatie si invatamant, care poate interveni in formarea unui tanar atunci cand invatamantul alternativ nu este suficient. Strategia educationala prin joc inseamna inventivitate si ingeniozitate, dezvoltarea imaginatiei, dezvoltarea atentiei, a spiritului de observatie, a comunicarii si a spontaneitatii.

Prin acest proiect nu urmarim neaparat pregatirea unui profesionist, ci dorim sa contribuim la dezvoltarea unor aspecte ale personalitatii copilului, pe care scoala si educatia conventionala nu le pot indeplini, spune actrita Ioana Ginghina.

SCOALA DE ACTORIE, FILM SI TV MINIARTSHOW BY IOANA GINGHINA, ACTIVITATE OPTIONALA PENTRU COPII SI TINERET

Programul se adreseaza copiilor scolari, prescolari si tineret cu varsta cuprinsa intre 4 si 14 ani. Metoda de predare difera in functie de varsta copiilor, exercitiile fiind gandite si adaptate in gradul de dificultate si complexitate.

Cursul este alcatuit din trei module si se va desfasura in perioada 2 octombrie 2017 – 22 iunie 2018, o data pe saptamana, in intervalul 18.00 – 19.30, la sediul MiniArtShow (str. Putul cu plopi, nr 3). Investitia: 400 Ron/Luna. in acest pret intra toate materialele didactice, invitatii speciali, lectiile deschise, filmuletele care se vor face la finalul cursului.

GRUPELE SUNT FORMATE DIN 12 COPII, DUPA CUM URMEAZA:

Grupa 1 – grupa 4-5 ani – in fiecare MARtI – coordonator programa predare: Ioana Ginghina Durata: 60 minute.

Grupa 2 – grupa 6-8 ani – in fiecare LUNI – coordonator programa predare: Ioana Ginghina Durata: 90 minute –

Grupa 3 – grupa 9-11 ani –in fiecare MIERCURI – coordonator programa predare: Ioana Ginghina Durata: 90 minute.

Grupa 4 – grupa +12 ani – in fiecare JOI – coordonator programa predare: Ioana Ginghina Durata: 90 minute

CE OFERA DIFERIT ACEASTA SCOALa FATA DE RESTUL CURSURILOR DE ACTORIE

– Cursantii au parte de invitati speciali: regizorul cu care vor lucra spectacolul, scenograful, care ii va ajuta la decor si costume, un actor profesionist, o vedeta, care sa le impartaseasca din experienta personala.

– Pachete modulare: fiecare grupa are un profesor coordonator, dar vin sa lucreze efectiv cu grupa si alti actori, regizori, directori de imagine etc.

– Partenerii de joc ai copiilor vor fi actori profesionisti

inscrieri aici: http://miniartshow.ro/formular-inscriere-actorie/