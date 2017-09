Carlsberg lanseaza in Romania o noua sticla de 660 ml cu capac filetat

Comunicat de presa

United Romanian Breweries Bereprod (URBB) lanseaza pe piata din Romania noua sticla Carlsberg de 660 ml, cu capac filetat. Noul ambalaj este unic pe segmentul super premium din Romania si vine in intampinarea trendului ascendent de consum de bere la sticla din ultimii ani.

“Carlsberg este un brand international super premium care, pe parcursul traditiei sale de peste 170 de ani, a devenit sinonim cu calitatea. Caracterul unic al acestei beri este si va continua sa fie centrat pe principiul calitatii. Am investit in aceasta noua formula de prezentare – sticla de 660 ml – fiind inspirati de fondatorul Carlsberg, J.C. Jacobsen, care niciodata nu s-a multumit cu descoperirile facute si tot timpul a cautat sa le imbunatateasca. Descoperirile sale au perfectionat procesul de fabricare al berii, pe care le-a impartasit si cu alti producatori de bere de la vremea respectiva. Sticla de 660 ml a fost creata special pentru a putea fi savurata impreuna cu prietenii”, declara Paul Markovits, Vicepresedinte Marketing, URBB.

Lansarea noii sticle Carlsberg de 660 ml vine intr-un context in care consumul de bere la sticla este in crestere in preferintele romanilor. De altfel, Romania se afla pe locul 7 in Uniunea Europeana in topul tarilor cu cel mai mare consum de bere pe cap de locuitor.

Investitia URBB in tehnologia de imbuteliere a sticlei Carlsberg 660 ml se ridica la peste 500.000 euro. De la inceputul anului pana in prezent, investitia URBB in inovatie si tehnologie se ridica la 10 milioane euro.