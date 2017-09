Plaza Romania inaugureaza un nou magazin dedicat celor mici: Bebe Tei

Bebe Tei, cunoscutul magazin pentru copii si parinti, poate fi gasit si in Plaza Romania, la parterul centrului comercial.

Comunicat de presa

Incepand din 25 septembrie, Bebe Tei, cunoscutul magazin pentru copii si parinti, poate fi gasit si in Plaza Romania, la parterul centrului comercial. Adresat parintilor, magazinul a fost primit cu entuziasm inca de la deschidere: in trei ore a inregistrat nu mai putin de 700 de clienti.

Noul magazin cu o suprafata de 1750 de metri patrati aduce sub acelasi acoperis produse destinate dezvoltarii celor mici, de la jucarii, mobilier, carucioare si pana la scaune auto, dar si produse necesare ingrijirii zilnice a copiilor, precum formule de lapte praf si mancare pentru bebelusi.

De asemenea, Bebe Tei are si o oferta variata de articole bio, naturiste si dermato-cosmetice atat pentru copii cat si pentru adulti.

Cu ocazia inaugurarii noului magazin, Bebe Tei va acorda o reducere de 5% la produsele de puericultura mare (patuturi, scaune auto etc) si jucarii, pe baza unor flyere distribuite in cadrul mall-ului. Promotia este valabila in perioada 26 septembrie – 31 octombrie 2017.

Deschiderea Bebe Tei va fi urmata si de inaugurarea Farmaciei Tei pentru a completa oferta de produse pentru parinti si copii.