Kaufland Romania si Chef Foa lanseaza gama de produse gata-preparate „7 Minutes”

Retetele sunt excelente pentru persoanele care vor sa manance sanatos si gustos oriunde si oricand, chiar daca au un ritm de viata alert. Preparatele tin cont de asocierile nutritionale corecte, sub recomandarea nutritionistului, fiind fara conservanti, fara coloranti si fara arome. Produsele sunt ultra fresh si au termenul de valabilitate de maxim 7 zile.

Vegan: tabbouleh cu linte si rosii uscate;

Goodbye Calories: salata mexicana cu mix de fasole, ardei copt, jalapenos si coriandru proaspat (reteta vegana);

High Protein: chilli con carne cu orez basmati;

Gluten Not Friendly: salata de naut cu pui si sos dulce-iute;

Low Carb: crema de branza blue cheese cu nuci si legume radacinoase la cuptor;

Chef Recommends: wok cu legume, piept de curcan marinat cu ghimbir, taietei de orez, arahide si lemongrass;

„Ne bucuram sa continuam initiativele care vin in sprijinul unui stil de viata sanatos si a unei alimentatii echilibrate. Prin noua gama pe care o oferim clientilor nostri ne-am propus sa impacam mai multe nevoi ale vietii moderne: de a manca sanatos, proaspat si bun, intr-un timp scurt. De acum, avem o solutie care le rezolva pe toate, multumita colaborarii excelente cu Chef Foa si nutritionistul Cristian Margarit”, declara Valer Hancas, Manager Corporate Affairs i Comunicare, Kaufland Romania.

„Am inceput acum 3 ani sa-mi realizez visul de a aduce conceptele de Street Food si Live Cooking la indemana celor care lucreaza de dimineata pana seara, iar asa s-au nascut diverse proiecte, multe dintre ele in colaborare cu Kaufland. Am fost foarte fericit sa descopar ca majoritatea miilor noastre de clienti sunt interesati si foarte atenti la ceea ce mananca. Ei sunt cei care ne-au invatat care sunt cele mai importante criterii in luarea deciziei: ingrediente de calitate, tehnici sanatoase de preparare prin care sa obtinem un gust grozav, urmarirea unei diete balansate cu eficacitate dovedita si, nu in ultimul rand, rapiditate. Asa am dezvoltat, impreuna cu prietenul meu, nutritionistul Cristi Margarit, in exclusivitate pentru Kaufland, „7 Minutes”, gama de ready-meals destepte. All you need is 7 Minutes”, explica Chef Foa.

„7 Minutes inseamna ingrediente de calitate, curate, preparate corect, pentru a ne da tuturor nutrientii necesari energiei si sanatatii optime pe care ni le dorim. Combinatiile de ingrediente acopera tot spectrul nutritional si raspund cerintelor modului de viata modern, reflectat in alegerile celor interesati de a manca si sanatos, nu doar gustos”, declara Cristian Margarit, nutritonist.

Prin acest proiect, Kaufland Romania continua demersul strategic de a colabora cu producatori romani, de a identifica si fructifica toate mijloacele de parteneriat, investind in acelasi timp in initiative care sustin dezvoltarea lor si a produselor romanesti.