Adrenalina fatala in thrillerul Flatliners /Linia mortii

Comunicat de presa



La 27 de ani de lansarea primului film Flatliners, povestea palpitanta a incursiunilor in lumea mortii revine intr-un nou thriller, ce promite sa ne surprinda cu abordari indraznete si efecte “periculoase”. Productia Sony Pictures „Flatliners” / „Linia mortii” se lanseaza in cinematografele din Romania vineri, 29 septembrie 2017.

Cum ar fi oare sa calatoresti dincolo de moarte? Dar... sa-i inviti si pe altii?

Curiosi sa afle raspunsul la aceasta intrebare, un grup de studenti la medicina se decid sa testeze pe pielea lor ce se intampla dupa “linia dreapta”. Planul este bine pus la punct: rand pe rand, isi provoaca oprirea temporara a activitatii cerebrale, pentru a "simti" moartea, iar dupa cateva minute sunt resuscitati. Cand subiectii revin la viata si-si povestesc senzatiile din momentele de inconstienta, toti considera experimentul un succes, iar grupul curajosilor se tot mareste – atat din curiozitate, cat si din convingerea ca, daca ar documenta senzatiile post-mortem, ar intra in istorie. insa joaca de-a moartea are efecte adverse, iar distractia se transforma curand intr-un adevarat cosmar, din care protagonistii nu mai stiu cum sa iasa.



Cum in ultimele decenii stiinta si medicina au progresat semnificativ, transformand in realitate concepte considerate odinioara SF, noul film „Flatliners” / „Linia mortii” aduce o perspectiva actuala asupra experimentelor, transmitand spectatorilor deopotriva suspans si credibilitate.

“Flatliners este o calatorie in necunoscut”, ne avertizeaza regizorul Niels Arden Oplev, distins cu Ursul de Cristal la Festivalul de Film de la Berlin, pentru productia Drømmen / We Shall Overcome (2006). Scenariul este semnat de Ben Ripley, dupa o poveste de Peter Filardi, printre producatori se numara si Michael Douglas, iar din distributie fac parte Ellen Page, Diego Luna, Nina Dobrev, James Norton, Kiersey Clemons, Kiefer Sutherland s.a..

Cu o durata de 108 minute, filmul va rula in cinematografe incepand de vineri, 29 septembrie 2017, fiind nerecomandat persoanelor cu varste mai mici de 15 ani, considerand scenele de violenta, continutul sexual si limbajul pe alocuri dur. O productie Cross Creek Pictures si Sony Pictures, distribuita in Romania de InterComFilm Distribution.